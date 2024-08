Robert Lewandowski ma już za sobą krótki urlop. Jednak piłkarz nawet na wolnym nie odpuszcza wycieńczających treningów, utrzymując cały czas nienaganną formę. Lewy mógł liczyć na chwile relaksu w otoczeniu rodziny. Na jego Instagramie pojawiły się urocze zdjęcia z plaży, do których zapozował w towarzystwie córek. Po beztroskim czasie nastąpił powrót do obowiązków. Sportowiec wraz z pozostałymi zawodnikami FC Barcelony przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie mają rozegrać się kolejne mecze towarzyskie. Nie jest tajemnicą, że Lewy jest nie tylko jedną z najpopularniejszych osób w Polsce, ale i na świecie. Został dostrzeżony przez amerykańskie fanki, które momentalnie go otoczyły. Nagranie trafiło do sieci.

Zobacz wideo Co dalej z Lewandowskim? "To brzmi jak kiepski żart"

Robert Lewandowski otoczony przez fanki w USA. Wideo już jest hitem

Na TikToku FC Barcelony pojawiło się zabawne wideo, przedstawiające Roberta Lewandowskiego w interakcji z amerykańskimi fankami. Młode kobiety, gdy tylko rozpoznały sportowca, ustawiły się w kolejce po pamiątkowe zdjęcie. Ta była naprawdę długa. Fanki starały się uwijać jak najszybciej, by nie zatrzymywać piłkarza, dlatego wymieniały się co kilka sekund. Sportowiec cierpliwie pozował do zdjęć. Zdawało się, że był w dobrym humorze, bo cały czas się uśmiechał. Wideo stało się prawdziwym viralem. Zostało wyświetlone ponad 2.2 mln razy, zbierając przy tym ponad 300 tysięcy reakcji. Więcej zdjęć Roberta Lewandowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak fani zareagowali na nagranie z Lewandowskim i fankami

Popularny filmik przyciągnął oczywiście wielu internautów, którzy postanowili zareagować na wianuszek kobiet w otoczeniu kapitana reprezentacji Polski. Zauważyli, że Lewandowski jest niezwykle popularny na świecie. "Lewy jest w szoku", "Zalety bycia gwiazdą", "Lewy jest rozrywany", "Lewy staje się coraz popularniejszy" - pisali. Część postanowiła zatroszczyć się o Annę Lewandowską - mogła być przecież zazdrosna o tę sytuację! "Ale co na to Ania...", "Ania w szoku" - twierdzili pod nagraniem. Czy trenerka fitness ma powód do zazdrości? Patrząc na ostatnie romantyczne kadry z Lewym, wydaje się, że ich relacja jest niezagrożona.