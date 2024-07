26 lipca 2024 roku miała miejsce ceremonia otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie wzbudza wiele emocji. Głośno było m.in. o tym, że sportowcy narzekali na jedzenie i braki na stołówkach. Najważniejsze nie są jednak posiłki w wiosce olimpijskiej, a występy naszych reprezentantów. Wioślarki Martyna Radosz i Katarzyna Wełna przeszły do półfinału i nie zamierzały odpuszczać w walce o upragniony sukces na igrzyskach. - Nie ukrywam, że my jedziemy tam walczyć o medal - mówiła Martyna Radosz przed wyjazdem do Paryża. Niestety ich przygoda dobiegła końca i odpadły w półfinale. Radosz z pewnością może jednak liczyć na wsparcie męża, który doskonale rozumie sportowe emocje.

Martyna Radosz jest szczęśliwie zakochana. Jej mąż to medalista mistrzostw Europy

Martyna Radosz zaczęła treningi wioślarskie jako nastolatka. - Zostałam zmotywowana przez moją pierwszą trenerkę do tego, aby przyjść na pierwszy trening, a potem do klasy sportowej. Faktycznie przyszłam na pierwszy trening i już zostałam, tak naprawdę zaczęłam ćwiczyć codziennie - mówiła w wywiadzie dla Polsatu. W domu zawodniczki rozmowy o sporcie z pewnością są na porządku dziennym. Jej mąż Dariusz również jest wioślarzem i medalistą mistrzostw Europy. Wystąpił na igrzyskach olimpijskich, które odbyły się w 2016 w Rio de Janeiro. Oboje są zawodnikami klubu LOTTO-Bydgostia. Owocem ich miłości jest córka, która przyszła na świat w 2019 roku. Martyna Radosz często publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z mężem i pociechą. Z zamieszczonych fotografii dowiadujemy się, że często bywają nad morzem i lubią leśne wędrówki. Chcecie zobaczyć ich wspólne kadry? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Martyna Radosz o rodzinie. "Zmienia się perspektywa"

Jakiś czas temu Martyna Radosz udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o tym, jak zmieniła się jej kariera po urodzeniu córki. - Zostając rodzicem, zmienia się perspektywa. Ze mnie zeszła presja wyniku, oczekiwań. Sport jest ważny, ale priorytetem pozostaje rodzina. Trenuję i ścigam się dlatego, że chcę, a rodzina godzi się na to i pomaga w tym. I może to jest recepta na tak dobre wyniki – powiedziała Martyna Radosz.