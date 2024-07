1 lipca odbył się mecz Portugalia-Słowenia, który miał wyłonić kolejnego ćwierćfinalistę Euro 2024. Jak zwykle bywa, nie odbyło się bez emocji. By wyłonić zwycięzcę pojedynku, potrzebna była dogrywka, w której doszło do szokującej dla wielu sytuacji. Cristiano Ronaldo nie trafił karnego, a jego reakcja obiegła największe media. Do sprawy odniosła się siostra znanego piłkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Cristiano Ronaldo jeszcze pomoże reprezentacji Portugalii?

Cristiano Ronaldo zalał się łzami. Jego siostra reaguje

W dogrywce emocjonującego meczu sędzia odgwizdał rzut karny dla Portugalii. Do "jedenastki" podszedł nie kto inny, a jedna z największych gwiazd futbolu na świecie - Cristiano Ronaldo. W 105 minucie mógł dać prowadzenie swojej drużynie, ale jego strzał obronił słoweński bramkarz. To wywołało natychmiastową, emocjonalną reakcję u piłkarza. Portugalczyk zalał się łzami na boisku. Do akcji od razu wkroczyli koledzy z drużyny, którzy pocieszali napastnika. Pomimo że Ronaldo nie strzelił "jedenastki", Portugalia awansowała do ćwierćfinału po serii rzutów karnych, sam Cristiano naprawił swój błąd i strzelił pierwszego gola. Prawdziwym bohaterem stał się bramkarz, który obronił wszystkie trzy strzały słoweńskich piłkarzy.

W sieci zawrzało, ale to nie awans Portugalii wzbudził największe emocje. Więcej osób zwróciło uwagę na reakcję Ronaldo, dla którego niestrzelony gol był bardzo trudnym przeżyciem. Zdania w tej kwestii były podzielone. Głos w sprawie zabrała siostra piłkarza, Elma Aveiro, i skomentowała to wzruszającymi słowami. Zdjęcie rodzeństwa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tylko Bóg, tylko Bóg, twój ból i nasz, ale ty tylko coraz bardziej pokazujesz jak cudowną osobą, wspaniałym człowiekiem i profesjonalistą jesteś

- czytamy na jej Instagramie.

Tak Jakub Rzeźniczak ocenił sytuację z Ronaldo

Cristiano Ronaldo ogłosił, że jest to jego ostatnie Euro w karierze. Piłkarz ma już 39 lat, więc na kolejnych mistrzostwach miałby już 43. Należy jednak podkreślić, że kolega z jego drużyny, Pepe, do teraz występuje w reprezentacji, a ma 41 lat. Sprawę emocjonalnej reakcji Portugalczyka postanowił skomentować specjalnie dla Plotka Jakub Rzeźniczak, który jest wielokrotnym reprezentantem Polski. - Też mi się zdarzało kiedyś, gdy grałem na tym trochę wyższym poziomie, uronić łzę po meczu, ale to było spowodowane wielką ambicją - stwierdził piłkarz w rozmowie z Plotkiem.