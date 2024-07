Cristiano Ronaldo to żywa legenda piłki nożnej. 39-letni zawodnik reprezentacji Portugalii 1 lipca rozegrał mecz z drużyną Słowenii i nie było to dla niego łatwe spotkanie. W trakcie dogrywki piłkarzowi nie udało się trafić rzutu karnego i to doprowadziło go do łez. Koledzy z zespołu od razu skierowali się do niego, żeby go pocieszać. O ocenę występu Cristiano Ronaldo w meczu ze Słowenią poprosiliśmy Jakuba Rzeźniczaka.

Ronaldo rozkleił się na boisku. Rzeźniczak mówi o ambicji

Jakub Rzeźniczak oglądał mecz Portugalii ze Słowenią. Polski piłkarz nie ukrywa, że Ronaldo jest jego ulubionym zawodnikiem. - Ronaldo to jest mój ulubiony piłkarz, więc chciałbym się o nim wypowiedzieć. Myślę, że wczoraj miał przeciętny mecz, tak samo jak cały zespół Portugalii. Jego gra jest też bardzo ważna, dlatego, że to postać niepodważalna. Niepodważalny lider. I Ronaldo, i Leo Messi to od wielu, wielu lat najlepsi piłkarze na świecie. Po niestrzelonym karnym było widać, jak wielka ambicja nadal w nim drzemie i jaki nadal ma głód wygranych, zwycięstw i tej odpowiedzialności za zespół. To jest przykład godny do naśladowania - powiedział Jakub Rzeźniczak w rozmowie z Plotkiem.

Ronaldo na piłkarskiej emeryturze? Rzeźniczak: Przy tym stylu życia...

Polski piłkarz przyznał, że mu też zdarzało się zapłakać na boisku. - Też mi się zdarzało kiedyś, gdy grałem na tym trochę wyższym poziomie, uronić łzę po meczu, ale to było spowodowane wielką ambicją - zaznaczył Jakub Rzeźniczak. Czy jednak 39-letni zawodnik powinien już przejść na sportową emeryturę? - Z tego co czytałem, to Ronaldo sam powiedział, że to jest jego ostatnie Euro jeśli chodzi o barwy narodowe, ale nadal będzie chciał grać zawodowo, nawet gdy skończy 40 lat. Myślę, że przy tym stylu życia i profesjonalizmu, jaki on reprezentuje, to będzie mógł jeszcze kilka dobrych lat pograć na dobrym poziomie. Widać, że kocha, to co robi i robi to najlepiej, jak potrafi. Myślę, że to jest idealny przykład, dla wszystkich piłkarzy, jak powinien wyglądać profesjonalista. Jak się do tego przykładać, jak trenować i jak duży sukces można osiągnąć ciężką pracą - dodał Jakub Rzeźniczak.