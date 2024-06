25 czerwca Polacy ostatni raz zagrają na Euro 2024. Mecz z Francją to już tylko mecz o honor. W mediach dużo mówi się o nieudanych występach polskiej drużyny na tym ważnym turnieju, ale z pewnością są pozytywne strony. Michała Probierza niektórzy nazywają już Misterem Euro 2024. Wszystko z powodu przemyślanych i chwalonych przez ekspertów stylizacji polskiego trenera. Jak wypadł tym razem? Głos zabrał specjalista. Zdjęcia całej stylizacji znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek oceniła styl Lewandowskiej

Probierz okrzyknięty Misterem Euro? Stylista: Wypadł doskonale

Michał Probierz już w pierwszych dwóch meczach Polski na Euro zabłysnął stylem. Nad jego modowymi wyborami rozpływali się internauci, ale pozytywnie wypowiedział się także Michał Musiał, redaktor modowy i stylista. - Michał Probierz prezentował się naprawdę elegancko i trzeba przyznać, że wypadł doskonale. Patrząc na jego stylizację, trudno do czegokolwiek się przyczepić. Beżowy garnitur leżał w punkt, a zestawienie go z kraciastą kamizelką okazało się strzałem w dziesiątkę. Kropką nad i okazały się brązowe buty o klasycznym fasonie i granatowy krawat. Świeżości nadała biała koszula, która praktycznie zawsze wygląda dobrze. Jest elegancko, aczkolwiek absolutnie nie nudno - powiedział Plotkowi.

Inni styliści także wypowiadali się o stylizacjach Michała Probierza w samych superlatywach sugerując nawet, że powinien przebierać się co przerwę, albo pomyśleć o karierze w modelingu. A jak było tym razem?

Michał Probierz na meczu Polska - Ukraina KAPIF.pl / KAPIF.pl

Michał Probierz podczas meczu z Francją pojawił się na boisku w stylowym, szarym garniturze

Probierz po raz kolejny skradł całą uwagę. Trener polskiej reprezentacji założył jasnoszary garnitur. Do tego granatowy krawat i obowiązkowo przypinka z flagą Polski. Co myśli o takiej stylizacji ekspert modowy? - Michał Probierz postawił na prawdziwą klasykę. Zdecydował się na jasnoszary garnitur, który zestawił z białą koszulą. Granatowy krawat ożywił całość i doskonale wpisał się w aktualne trendy. Warto zwrócić uwagę na przypinkę z biało-czerwoną flagą. Mały akcent, a wyraźnie zagrzewa naszych piłkarzy do walki. Całość leżała na trenerze doskonale. Nie można się do niczego przyczepić, choć stylizacja z meczu z Holandią zdecydowanie bardziej przyciągała uwagę - mówił Michał Musiał. ZOBACZ TEŻ: Internautka zaczepiła mamę Lewego. "Prawie cała Polska nie chce pani syna". Jest odpowiedź