16 czerwca odbył się pierwszy mecz Polski na Euro 2024. Rodacy walczyli o wygraną z Holandią. Choć na początku pojawiły się nadzieje na zwycięstwo, ostatecznie biało-czerwoni nie tryumfowali. Przegrali z wynikiem 2:1 dla Holendrów. Robert Lewandowski w trakcie niedzielnej rozgrywki był kontuzjowany. Oglądał mecz z ławki rezerwowych. Sportowiec naderwał mięsień i robi wszystko, aby zagrać w kolejnych spotkaniach z Austrią i Francją. Lewy mógł liczyć na wsparcie najbliższych.

Siostra Roberta Lewandowskiego opublikowała zdjęcie rodzinne. Nie zabrakło też mamy

Robert Lewandowski po przegranym meczu opublikował post w mediach społecznościowych. Wrzucił kilka zdjęć, na których widać było wiernych kibiców. Sportowiec postanowił nie pisać zbyt wiele. "Dziękujemy za wsparcie" - podkreślił piłkarz. On sam mógł liczyć nie tylko na ukochaną Annę Lewandowską oraz córki. Reprezentację Polski do walki zagrzewały również siostra i mama Lewego. Iwona Lewandowska i Milena Lewandowska-Miros niezmiennie kibicowały, nawet jeśli Robert nie wyszedł na boisko. Siostra sportowca wrzuciła wymowne rodzinne zdjęcie do sieci. "Kiedy pytacie, kiedy się widzę z Robertem…" - napisała pod fotografią. Cała trójka nie szczędziła uśmiechów. Zdjęcie Roberta z siostrą i mamą znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Robert Lewandowski może liczyć na wsparcie przed każdym meczem. Córki i żona zawsze mu kibicują

Anna Lewandowska coraz częściej wrzuca zdjęcia swoich córek do sieci. Trenerka fitness pokazuje, jak Klara i Laura wspierają tatę. Ostatnio ukochana Lewego opublikowała fotografię, na której dziewczynki pozują na jednej nodze. "Calineczki" - podpisała żona piłkarza. Sama przyznała, że cała rodzina okazuje wsparcie piłkarzom. "Dzisiaj pierwszy mecz naszej reprezentacji na Euro 2024. Kibicujmy biało-czerwonym od początku do samego końca" - dodała Anna Lewandowska. Co więcej, wraz z córkami zawsze wybiera odpowiednie stylizacje na mecze. Chcecie wiedzieć, w jakich kreacjach kibicowały na trybunach? Szczegóły oraz zdjęcia znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Przetakiewicz nie wytrzymała. Zabrała głos w sprawie rzekomego romansu Lewandowskiej. Ależ słowa!

