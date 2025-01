Natalia Szroeder dołączyła do grona gwiazd Polsatu. Już 7 marca będziemy mogli obejrzeć wokalistkę w roli jurorki, którą zresztą bardzo polubiła. W ostatnim czasie mówiono nie tylko o nowej posadzie Szroeder, ale też o zmianach w jej życiu uczuciowym. Wiemy, że zakończyła kilkuletni związek z raperem Quebonafide. Jakie zatem ma podejście do walentynek i jak je spędza?

Zobacz wideo Szroeder ma nietypowe podejście do walentynek

Natalia Szroeder o święcie zakochanych. Jej wyznanie może zdziwić

- Jakoś bardzo do tych walentynek nie przywiązywałam nigdy wagi. Często w walentynki pracowałam. To jest taki moment, w którym ludzie chcą posłuchać muzyki, więc często grałam w walentynki. Ja w ogóle do dat mam luźny stosunek - zaczęła gwiazda. Święta, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc mają dla niej duże znaczenie, ponieważ spędza je z bliskimi. Co z kolei z pozostałymi okazjami w roku? - Kwestia urodzin, sylwestrów, walentynek, dni dziecka kojarzy mi się z pracą, więc nie mam dużego sentymentu. Fajnie jest się uśmiechnąć i wykorzystać okazję do tego, żeby powiedzieć sobie parę miłych słów do ludzi, ale jeżeli pracuję tego dnia, to nie płaczę z tego powodu - zaznaczyła Szroeder. Co sądzicie?

Natalia Szroeder rozstała się z Quebonafide. Została zapytana o rapera

Gwiazdorski duet nie przetrwał próby czasu - muzycy rozstali się po ponad pięciu latach, co zaskoczyło fanów. Strony nie ujawniły powodu rozłąki, ale wiemy, że raper jest już w nowym związku. W jednej z rozmów z Jastrząb Post Szroeder została zapytana o relację z byłym już partnerem. Wówczas nie było jawne, że serce rapera skradła aktorka Martyna Byczkowska. - Nie lubię ulegać takiej presji. Nie uważam, że cokolwiek powinnam czy cokolwiek muszę. Myślę, że moje życie prywatne jest życiem prywatnym i to, do jakiego momentu będę pozwalała na komentarze, to jest już moją kwestią. Nie chcę ulegać żadnym medialnym presjom. One się dzieją od lat i też troszkę do nich przywykłam, ale wydaje mi się, że też nie da się spekulować w nieskończoność... - powiedziała Szroeder w 2024 roku. Raper z kolei nie skomentował do tej pory zakończenia relacji z gwiazdą.