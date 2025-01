Obecnie trwa 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcji jak zwykle przewodzi Jerzy Owsiak, który jest prezesem fundacji. W zbieranie pieniędzy zaangażowało się, jak co roku, mnóstwo znanych gwiazd. Wśród nich pojawiła się Kinga Rusin. Dziennikarka od zawsze podkreśla, że z chęcią przyłącza się do akcji charytatywnej. W tym roku poszła o krok dalej. Jej wpis w mediach społecznościowych bardzo zaskoczył internautów, bo dziennikarka wspomniała o... zdjęciach topless.

Zobacz wideo Hołownia odniósł się do hejtu na Owsiaka. "Wielu ludziom odbija"

Kinga Rusin zszokowała wyznaniem. Chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Kinga Rusin opublikowała wymowny post na profilu na Instagramie. Dziennikarka bez wahania oblepiła się naklejkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zachęcała fanów do wspierania fundacji Owsiaka. Nie ukrywała, że finał akcji charytatywnej wzbudził w niej same pozytywne emocje. Nie można zapomnieć o ogromnym podekscytowaniu. "Chyba z radości opublikuję zdjęcia topless. jeśli dziś zbierzemy na WOŚP więcej niż w zeszłym roku! Idźmy na całość! Zdrowie dzieci jest warte wszystkich szaleństw i wariactw! Niech Orkiestra pobije kolejny rekord!" - czytamy. Dodała również, że planuje z ukochanym zrobić przelew jeszcze większy, niż w poprzednich latach. "Niech Orkiestra gra do końca świata i o jeden dzień dłużej" - skwitowała. Fani nie kryli zaskoczenia. "Kinga szykuj się, będzie rekord", "Zawsze razem, zawsze z WOŚP!", "Pomagamy, na przekór hejterom" - czytamy pod postem.

Kinga Rusin w 2024 roku nie żałowała pieniędzy na WOŚP. W 2025 roku będzie podobnie?

Kinga Rusin w 2024 roku podczas finału WOŚP przebywała z rodziną w Finlandii. Nie sprawiło to jednak, że zapomniała o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wówczas przyznała, że wspiera fundację. Wyznała również, ile pieniędzy przeznaczyła na szlachetny cel. Kwota była wyjątkowo wysoka. Już wtedy internauci byli zaskoczeni jej hojnością. "Razem z Markiem tradycyjnie wpłacimy na konto fundacji Jurka Owsiaka kilkadziesiąt tysięcy złotych i w ten sposób dołożymy się do akcji, którą wszyscy tak kochamy" - napisała wtedy na Instagramie. Myślicie, że w tym roku będzie podobnie?