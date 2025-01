33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Jerzy Owsiak może liczyć na wsparcie wielu celebrytów. Kasia Tusk przekazała na licytację kolekcję ubrań na wiosnę/lato 2025 swojej marki MLE. Oferowana odzież nie trafiła jeszcze do sprzedaży, więc jest to prawdziwa okazja dla fanów firmy córki premiera. "Wygrywając licytację zwyciężczyni (lub zwycięzca), będzie mogła co tydzień wybrać dopiero co wchodzący do sprzedaży model, w wybranym przez siebie rozmiarze" - czytamy na stronie aukcji. Wartość przekazanej przez Tusk kolekcji robi wrażenie. "Kolekcja będzie się składać z minimum 30 elementów o łącznej wartości co najmniej 15 000 zł" - dodano. To nie wszystko. Tusk stanęła w obronie Owsiaka w najnowszym wpisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia o hejcie na Owsiaka. Mocne słowa

Kasia Tusk wspomniała o chorej propagandzie. "Zawsze wspierałam WOŚP"

Kasia Tusk zamieściła na InstaStories bardzo emocjonalny wpis. Mocno dotknął ją hejt skierowany w stronę Owsiaka oraz WOŚP. Wspomniała o tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. "Nie mieści mi się w głowie, że żyjemy na świecie, w którym niektórzy otwarcie i bez zażenowania krzyczą wszem i wobec, że nie popierają zbiórki pieniędzy na dziecięce oddziały hematologiczne i onkologiczne, i że lepiej przeznaczyć pieniądze na chorą propagandę, która już raz, zresztą właśnie w dniu finału WOŚP, doprowadziła do strasznej tragedii" - czytamy. Kasia Tusk napisała także o osobach, które mimo podziałów i innych poglądów wspierają fundację Owsiaka.

'Nie zgadzamy się ze sobą w wielu sprawach, ale na WOŚP zbieramy razem, bo wszyscy chcemy pomagać' – ileż razy słyszałam te słowa z ust najróżniejszych osób! Takich, które przy innej okazji nawet by sobie ręki nie podały! Jak bardzo cieszyła ta nić porozumienia, która sprawiała, że chociaż przez chwilę wszyscy graliśmy do jednej bramki. A warto było grać. Wie to każda mama (i tata też!), która spędziła ze swoim dzieckiem chociaż jedną noc w szpitalu

- czytamy. Córka Donalda Tuska wyliczyła, jak wiele można zawdzięczać Owsiakowi. Wspomniała m.in. o aparaturach USG, inkubatorach oraz rozkładanych fotelach dla rodziców. "Jestem dumna, że zawsze wspierałam WOŚP i zamierzam to robić zawsze. Do końca świata i o jeden dzień dłużej" - skwitowała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Owsiak na prezydenta? Ekspert nie ma złudzeń. Te słowa pójdą w świat [PLOTEK EXCLUSIVE]

Jerzy Owsiak zmaga się z hejtem. Maciej Zień stanął w obronie działacza charytatywnego

Maciej Zień również wspiera WOŚP i nie zgadza się z negatywnymi komentarzami na temat Jerzego Owsiaka. Swoje niezadowolenie wyraził w rozmowie z portalem Kozaczek. - Jestem całym sercem za Jurkiem i uważam, że to jest facet, który robi kawał dobrej roboty - powiedział. Wiele osób ma wątpliwości i ograniczone zaufanie do Owsiaka. Zień ma jasne zdanie na ten temat. - Jest to człowiek, który powinien być chwalony - skwitował projektant w wywiadzie.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!