Paulina Sykut-Jeżyna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Prezenterka stara się, by fani byli na bieżąco z wydarzeniami dziejącymi się w jej życiu. Dotyczy to także sytuacji, gdy Paulina udaje się do salonów kosmetycznych. Tym razem w udostępnionej na Instagramie rolce pokazała, jak specjalista wykonywał na niej upiększający zabieg.

Paulina Sykut-Jeżyna w klinice medycyny estetycznej. "Mój ulubiony zabieg"

Prezenterka w dodanym 22 stycznia filmiku pokazała cały przebieg jej "ulubionego zabiegu", którym jest radiofrekwencja mikroigłowa. "Sprawia, że moja skóra jest w świetnej kondycji. Robię cykl trzech zabiegów/jeden w miesiącu (zimą). Dawajcie znać, czy go znacie i jak na was działa" - napisała we wpisie Paulina Sykut-Jeżyna. Jej wygląd na zamieszczonym wideo mógł początkowo zaskoczyć fanów, gdyż widzimy na nim prezenterkę z mocno zaczerwienioną twarzą i dekoltem. Wiadomo, że zabieg wykonano ze znieczuleniem, dlatego celebrytka nie czuła bólu i na wideo nie przestała się uśmiechać.

W komentarzach odezwał się wykonujący zabieg lekarz, który wyjaśnił jednej z obserwatorek prezenterki, jakie zalety niesie ze sobą wykonanie radiofrekwencji. "Zabieg ma na celu m.in. poprawę jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów, redukcję blizn potrądzikowych" - przekazał specjalista, rozwiewając tym samym wszelkie domysły internautów.

Paulina Sykut-Jeżyna zaskoczyła także fryzurą. Niedawno przeszła metamorfozę

Paulina nie tylko dba o swoją cerę i twarz, lecz także o włosy. W listopadzie prezenterka podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych krótkim filmikiem, na którym pokazała przemianę fryzury. Choć nie była ona bardzo drastyczna, gdyż sama Paulina napisała, że tylko je podcięła i odświeżyła - jej fani byli i tak zachwyceni efektem. "Zdecydowanie lepiej", "Super wyglądasz", "Piękne włosy, bardzo do pani pasują" - mogliśmy przeczytać w komentarzach pod postem.

