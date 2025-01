Od kilku tygodni spekulowano, że Krzysztof Stanowski wystartuje w zbliżających się wyborach prezydenckich. W końcu twórca Kanału Zero wygłosił orędzie, w którym zapowiedział, że jest kandydatem na prezydenta, ale nie chce nim zostać. - Stoję przed państwem nie po to, aby zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji, nie mam ku temu doświadczenia. Nie jestem w stanie tego urzędu piastować z odpowiednią godnością i klasą. To zupełnie jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą - powiedział. Niewykluczone jednak, że Stanowski zdobędzie wystarczające poparcie i sięgnie po najwyższy urząd w państwie. Wówczas jego żona zostanie pierwszą damą. Co wiemy o Marcie Sosnowskiej?

Żona Krzysztofa Stanowskiego ma na koncie telewizyjny epizod

Marta Sosnowska wyszła za Krzysztofa Stanowskiego w 2009 roku. Para doczekała się dwóch synów - Leona i Aleksandra. Na instagramowym profilu dziennikarza możemy znaleźć wiele kadrów z ukochaną żoną. Chociażby te z Paryża, przy okazji wyjazdu celebrującego 40. urodziny Stanowskiego. Marta Sosnowska unika jednak medialnego rozgłosu. Zdarzył jej się jednak telewizyjny epizod. Pojawiła się w jednej z reklam popularnego suplementu wspierającego wątrobę. Co ciekawe, według informacji "Super Expressu" żona Krzysztofa Stanowskiego jest dietetyczką.

Krzysztof Stanowski wystartuje w wyborach prezydenckich. Szykuje się do debaty w TVP

Krzysztof Stanowski zapewnił w swoim orędziu, że zamierza zdobyć 100 tysięcy głosów niezbędnych, żeby móc wystartować w wyścigu prezydenckim. Zamierza wziąć też udział w debacie organizowanej przez TVP. Stanowski podkreślił, że jego celem jest pokazanie wyborów prezydenckich od kulis. - Chcę być kandydatem, aby stanąć do debaty w Telewizji Polskiej w likwidacji. Chcę być kandydatem, aby Telewizja Polska w likwidacji, zgodnie z obowiązującym prawem, wyemitowała materiały przygotowane przez mój komitet wyborczy. Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig. Chcę was wpuścić za kulisy. Chcę być kamieniem w bucie innych kandydatów. A wy, osoby obywatelskie, musicie mi w tym pomóc - powiedział Krzysztof Stanowski.

