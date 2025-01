Ewa Chodakowska jest aktywna w sieci. Gwiazda w mediach społecznościowych dzieli się swoją codziennością, prezentując treningi, zdjęcia z egzotycznych podróży, a także motywując fanki poruszającymi historiami z życia. Tak było i tym razem. Sportsmenka właśnie zamieściła wpis, który wzrusza do łez.

Ewa Chodakowska wsparła fankę. Poruszyła ważny społeczny problem

Ewa Chodakowska w jednym z najnowszych postów na Instagramie podzieliła się wstrząsającą historią fanki, która doświadczyła przemocy domowej. Gwiazda opisała rozmowę z kobietą, która podzieliła się z nią bolesnymi doświadczeniami. "Wczoraj w nocy usiadł na mnie, tak żebym nie mogła uciec i zaczął mnie bić" - na jej policzku zauważyłam duży siniak. Jest w moim wieku... Śliczna, ciepła. Uśmiecha się, ale w oczach ma łzy" - zaczęła swój wpis sportsmenka, a następnie zacytowała słowa, które usłyszała od fanki. "Nic z tego nie rozumiem. Jestem dla niego taka dobra. Dbam o niego. Dlaczego on mi to robi? Przecież to dobry człowiek" - napisała. W dalszej części wpisu Ewa Chodakowska przyznała, że po wysłuchaniu kobiety przytuliła ją, okazując tym samym fance wsparcie.

Ewa Chodakowska z ważnym przesłaniem do fanów

Ewa Chodakowska w dalszej części swojego poruszającego wpisu zwróciła się bezpośrednio do fanów. "Twój partner, traktuje cię jak swoją własność, jak niewolnicę. Manipuluje tobą i sprawia, ze szukasz winy w sobie. Stosuje na tobie przemoc psychiczną i fizyczną. On jest twoim oprawcą, a ty jego ofiarą" - zaczęła gwiazda, dodając, że osoba stosująca przemoc wobec partnera się nie zmieni. "To się nie skończy, dopóki ty tego nie zakończysz.(...). Będzie regularnie wyładowywał się na tobie, po czym będzie ci wmawiał, że jesteś wariatką, że przecież nic takiego się nie stało" - wyznała. Na koniec Ewa Chodakowska podzieliła się swoją radą skierowaną do osób doświadczających przemocy. "Spakuj się po powrocie i wyjdź podczas jego nieobecności. Twoim zadaniem jest teraz skupić się na sobie. Zbudować siebie na nowo" - zakończyła sportsmenka. Pod postem gwiazdy szybko pojawiło się wiele komentarzy od fanów, którzy byli wstrząśnięci opowiedzianą historią. "Łzy same napływają do oczu, czytając to, bo pamiętam moją rozmowę z tobą. Jakże podobna (...), "Tak dobrze, że ta kobieta trafiła na ciebie kochana" - pisali fani sportsmenki.

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. [LINK: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy ]

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.