Elon Musk miał zarezerwować apartament na 52. piętrze ekskluzywnego wieżowca Złota 44 w Warszawie. O zamiarze kupna nieruchomości przez kontrowersyjnego miliardera poinformował 20 stycznia portal Wyborcza.biz. Niecodzienna wiadomość wywołała już lawinę komentarzy w sieci. Trzy grosze dorzuciła m.in. Agnieszka Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak wyśmiała decyzję Elona Muska. W kilku słowach zawarła wszystko

Wyborcza.biz przekazała, że Elon Musk miał faktycznie dokonać rezerwacji apartamentu - luksusowego lokalu o powierzchni 200 metrów kwadratowych, wycenionego na 25 mln złotych. Jak wynika z doniesień, atrakcyjne mogą być przy tym dla Muska m.in. zapierające dech w piersiach widoki, jakie oferuje nieruchomość - w tym na przelatujące nad miastem samoloty. "Co wy na to, jeżeli Elon Musk kupi mieszkanie w Złotej 44? Do zobaczenia, Elon. Apartament na 52. piętrze już zarezerwowany dla Ciebie" - napisał na Instagramie Michał Lech, agent nieruchomości zaangażowany w sprzedaż lokalu.

Swoim zdaniem w tym temacie postanowiła podzielić się Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka nie kryje rozbawienia sytuacją. "No już gorzej nie mógł wybrać" - napisała pod postem opublikowanym przez NOIZZ.pl, po czym dodała roześmianą emotikonę. Niektórzy internauci postanowili odpisać celebrytce. "No chyba na odwrót, to my gorzej nie mogliśmy trafić, że on tu chce" - stwierdził jeden z instagramerów.

Elon Musk odwiedził w przeszłości Polskę. Nie zawitał jednak do stolicy

Przypomnijmy, że w styczniu 2024 roku media obiegła wiadomość o przyjeździe Muska do naszego kraju. Miliarder przyleciał wtedy do Krakowa na zaproszenie przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego, którzy wystosowali je z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Elon Musk odbył w tamtym czasie prywatną wizytę w byłym obozie Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz wziął udział w konferencji i dyskusji na temat antysemityzmu w internecie. Czy wkrótce miliarder ponownie pojawi się w naszym kraju, możliwe, że przy okazji zakupu nieruchomości? Na takie informacje musimy jeszcze poczekać.

