Nowe wieści w sprawie Beaty Kozidrak. "Wyszła ze szpitala, ale..."

Beata Kozidrak przez długi czas miała problemy ze zdrowiem. Wokalistka zespołu Bajm trafiła do szpitala. Nie był to jednak koniec niepokojących wieści. Z powodu kłopotów zdrowotnych artystka odwołała wszystkie koncerty do marca 2025 roku. W mediach znalazła się już wiadomość o tym, że Kozidrak miała opuścić szpital. Teraz w sprawie pojawiły się nowe informacje.

Nowe wieści w sprawie zdrowia Beaty Kozidrak. Gwiazda opuściła szpital?

W mediach pojawiły się pozytywne informacje na temat zdrowia Beaty Kozidrak. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda czuje się znacznie lepiej i opuściła już szpital. Informator portalu ShowNews przekazał, że artystka rzekomo wróciła do domu. Nie zmienia to faktu, że kobieta wciąż ma być pod ścisłą kontrolą lekarską. Jak podkreślił portal, rodzina nie może jej odwiedzić w najbliższym czasie. "Beata wyszła ze szpitala, ale lekarze nie pozwalają jej na razie odwiedzać. Boją się, żeby nie złapała jakiejś infekcji. Jest pod stałą kontrolą specjalistów" - czytamy. To jednak nie wszystko. Były mąż i menedżer Beaty miał przekazać, kiedy artystka wróci na scenę. "Były rozmowy z menedżerem Beaty, Andrzejem Pietrasem. Wstępnie mówi się, że Kozidrak mogłaby wrócić na scenę najwcześniej latem, by zagrać koncert gdzieś w okolicach Warszawy. O odległych miastach nie ma mowy, żeby nie męczyć jej dojazdami" - czytamy w serwisie ShowNews.

Beata Kozidrak zmagała się z problemami zdrowotnymi. Mogła liczyć na wsparcie

Beata Kozidrak mogła liczyć na wsparcie znajomych z branży. W ramach specjalnej akcji znane osoby odśpiewały fragment jej przeboju "Biała armia". Piosenkarka nie kryła wzruszenia. "Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za waszą miłość i wsparcie. A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję wasze wsparcie" -wyznała wówczas artystka na Instagramie.

