Małgorzata Tomaszewska dała się poznać jako prezenterka telewizyjna. Po odejściu z TVP z "Pytania na śniadanie" skupiła się na macierzyństwie. Kobieta z chęcią publikuje rodzinne kadry na Instagramie i często mówi w mediach o swoich pociechach. W 2024 roku na świat przyszła jej córka Laura, o czym poinformował jej ukochany Jan Tomaszewski. Para wychowuje również syna Enzo z poprzedniego związku prezenterki. Ostatnio Tomaszewska zagościła w "Dzień dobry TVN". Otworzyła się na temat bycia mamą.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka w przejmującym wyznaniu. Chodzi o dziecko

Małgorzata Tomaszewska wypowiedziała się na temat macierzyństwa. Od zawsze było jej marzeniem

Rodzina Małgorzaty Tomaszewskiej od zawsze wiązała się z profesjonalnym sportem. Prezenterka miała jednak inny plan na swoje życie. W "Dzień dobry TVN" przyznała, że bez względu na to, jaką karierę by wybrała, macierzyństwo zawsze było jej największym marzeniem. Bliscy dziennikarki mieli nieco inne podejście do tego tematu. - Mama wspiera, ale muszę przyznać, że ja trochę złamałam pewną zasadę w naszej rodzinie. Dla mojej babci czy mamy macierzyństwo nie było na pierwszym miejscu. One spełniały się w karierze sportowców. Mam wrażenie, że macierzyństwo nie było celem. A dla mnie było celem. Moim największym marzeniem (...). Jeśli miałabym poświęcić absolutnie wszystko, żeby być mamą, to bym to zrobiła. To było dla mnie najważniejsze. Już teraz czuję się spełniona - wyznała Małgorzata Tomaszewska.

PRZECZYTAJ TEŻ: Plotkowano, że coś łączy ją ze znanym prezenterem. Teraz on dodał zdjęcie jej córki

Małgorzata Tomaszewska o sporcie. "Nie chcę na siłę narzucać"

Małgorzata Tomaszewska została zapytana o tradycje sportowe w swojej rodzinie. W rozmowie w programie "Dzień dobry TVN" wyznała, czy planuje przekazać te wartości również swoim dzieciom i zaszczepić w nich miłość do sportu. - Sportowy duch tak. Aczkolwiek, ja byłam trochę pchana w stronę tenisa stołowego (...) i nie wychodziło mi i byłam zawsze w cieniu (...). Na pewno nie chcę na siłę narzucać swoim dzieciom wyczynowego sportu - stwierdziła. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Tomaszewska spełniła prośbę fanów i pokazała partnera. Jest pewien haczyk

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!