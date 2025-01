Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w warszawskim Belwederze 15 stycznia 2025 roku. Przed odwiedzeniem prezydenta RP przywódca Ukrainy udał się także do premiera Donalda Tuska. Obydwa spotkania zostały uwiecznione na wielu zdjęciach, jak i nagraniach, którymi zdążyli już podzielić się politycy. Autor "Mowy ciała mówcy" Maurycy Seweryn podkreślił na starcie, że spotkanie prezydentów zostanie wykorzystane przez nośniki Zełenskiego znacznie mocniej niż spotkanie z premierem, gdyż "dla zwyczajnego Ukraińca prezydent to jest najważniejsza osoba, a premier ma drugorzędne znaczenie". Na co jeszcze zwrócił uwagę ekspert?

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski razem. "Obejmowali się, wręcz poklepywali"

Trener wystąpień publicznych stwierdził, że już przy przywitaniu prezydentów można było zauważyć pewne "kwestie mimiczne", które później nie były już tak widoczne - Obaj panowie obejmowali się, wręcz poklepywali i co ciekawsze, w tym przypadku większą chęć do tego przytulania wykazał prezydent Zełenski, niż prezydent Polski - wyjaśnił Maurycy Seweryn. Ekspert stwierdził też, że "spotkanie z premierem Tuskiem nie przebiegało tak po myśli prezydenta Zełenskiego, jakby tego chciał, dlatego spotkanie z prezydentem Polski było dla niego ważne". - W tej oprawie, przy asyście wojskowych... - podkreślił specjalista.

Ekspert od mowa ciała dodał, że dzięki wizycie w Belwederze Wołodymyr Zełenski mógł zaprezentować się "poważniej i stabilniej", podczas gdy "politycy europejscy szczerzą się na jego widok i chcą sobie z nim robić zdjęcia". - Wówczas takie ujęcia będą wykorzystywane mocniej i widać to po zamieszczeniu obrazu w mediach społecznościowych prezydenta Zełenskiego. To, że wykorzystał je prezydent Duda to wiadomo od zawsze, że będzie tak robił, bo jego działania są przede wszystkim działaniami PR-owskimi - opowiedział Maurycy Seweryn.

Wołodymyra Zełenskiego przyjął także Tusk. "Przyjaźni tam nie ma"

Specjalista przeanalizował również mowę ciała prezydenta Ukrainy podczas spotkania z premierem Polski. - Ułożenie ręki i pozycja, którą przyjął Zełenski, po lewej stronie względem fotoreporterów, jest zawsze pozycją silniejszą. Jego ręka zawsze była na wierzchu, do tego lekko przechylona, co oznacza dominację nad drugą osobą - wyjaśnił Maurycy Seweryn. - Politycy bardzo często walczą o to miejsce, aby sprawiać wrażenie silniejszych - dodał ekspert. Co ciekawe, potrząsanie przez Zełenskiego dłonią Donalda Tuska odczytał też jako "demonstracyjną serdeczność". - Jednocześnie potraktował Polaka jako partnera do rozmowy. Tusk z kolei wyciągnął rękę "w wersji oficjalnej". Była lekko zgięta w przegubie, ale jednocześnie niemal wyprostowana - opisał trener wystąpień publicznych, po czym stwierdził, że "przyjaźni tam nie ma".



