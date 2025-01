Robert Janowski od jakiegoś czasu zasiada w fotelu jurora w programie "The Voice Senior". Wraz z nim występy uczestników oceniają Tatiana Okupnik, Małgorzata Ostrowska oraz Andrzej Piaseczny. Artysta niedawno postanowił podzielić się nietypową historią. W przerwie między nagraniami opowiedział, co przydarzyło mu się podczas jednego z koncertów.

Robert Janowski opowiedział o wpadce. Nigdy wcześniej tego nie zdradził

W mediach społecznościowych na profilu "The Voice Senior" Robert Janowski zdradził, co stało się przed laty. Nietypowa sytuacja miała miejsce na koncercie w Płocku. Artysta wówczas występował na scenie. Jak sam przyznał, sceneria była niezwykle romantyczna. Wtedy jeszcze nie wiedział, co stanie się chwilę później. Jak się okazało, jego występ nie wszystkim przypadł do gustu. - Wychodzimy na scenę, a ja zawsze taki romantyczny, romantyczna gra, piosenki o miłości gram. Druga piosenka i czymś dostałem, patrzę taki zgniły pomidor, potem gruszka. Takie zgniłe śmierdziuchy obrzydliwe, obrzucali nas takim czymś. Domyślałem się, żebyśmy spadali z tej sceny - opowiadał Robert Janowski.

Robert Janowski wrócił do historii sprzed lat. Nie miała szczęśliwego zakończenia

To był jednak dopiero początek. Robert Janowski na instagramowym profilu "The Voice Senior" wyznał, że festiwalowicze zaczęli rzucać również monety na scenę. Artysta nie wiedział, co się dzieje. Po chwili okazało się, że trafił na koncert gothic rock. - Poprzyjeżdżały zespoły całe wyćwiekowane, na czarno w diabły poprzebierane. Ktoś miał pomysł, żeby takiego romantycznego barda z piosenkami o miłości wrzucić, a tam tłumy rozwrzeszczane: dawajcie nam gothic rocka, trash metal. Po raz pierwszy zostałem spoliczkowany zepsutymi owocami. Teraz się z tego śmieje, wtedy było mi przykro - skwitował.

