Marcin Hakiel i Dominika Serowska na początku grudnia powitali na świecie pierwszą wspólną pociechę. Mały Romeo często gości w mediach społecznościowych rodziców. Imię chłopca początkowo wzbudziło sporo kontrowersji, jednak celebrytka szybko rozprawiła się z hejterami. Ukochana tancerza pomimo nowych obowiązków nie zaniedbuje swoich internetowych fanów. Ostatnio zorganizowała na Instagramie serię Q&A (pytań i odpowiedzi). Zdradziła między innymi, jak wraca do formy sprzed ciąży.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz o Hakielu i Serowskiej. "Jak dziecko rodzi się z uczucia..."

Dominika Serowska o powrocie do formy sprzed ciąży. "Jeszcze muszę poczekać"

Dominika Serowska dzięki związkowi z Marcinem Hakielem zyskała sporo nowych obserwatorów na Instagramie. Celebrytka chętnie dzieli się tam swoim życiem prywatnym i nie unika poruszania trudnych tematów. Ostatnio podczas serii pytań i odpowiedzi, którą zorganizowała dla fanów, była niezwykle szczera. Odpowiedziała między innymi, jakie są jej sposoby na odzyskanie sylwetki sprzed ciąży. - Ja na taki pełny powrót do formy to jeszcze muszę poczekać na koniec połogu - zaczęła. Zdradziła też, że powoli wraca do aktywności fizycznej.

Jakieś tam drobne ćwiczenia typu dziesięć tysięcy kroków czy inne tego typu fitnessy w domowym zaciszu, coś tam już powoli próbowałam robić

- wyjawiła. Ukochana tancerza dodała też, że w ramach powrotu do formy uczęszcza także na zabiegi mające na celu zniwelowanie blizny po cesarskim cięciu.

ZOBACZ TEŻ: Syn Hakiela i Dominiki wozi się luksusową "furą". Wózek Romea jest wart majątek

Dominika Serowska ujawniła, dlaczego zdecydowała się na cesarskie cięcie

Dominika Serowska nie unikała również odpowiedzi na bardziej intymne pytania. Zdradziła na przykład, dlaczego zdecydowała się na poród przez cesarskie cięcie. - Myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Szczerze mówiąc, młody był dużych rozmiarów i tak było zdecydowanie bezpieczniej, bo jestem drobna i dlatego została podjęta taka decyzja - opdowiedziała na InstaStories.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!