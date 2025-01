Dominika Serowska i jej medialny związek z Marcinem Hakielem od początku wzbudza duże zainteresowanie. Przełożył się także na popularność partnerki tancerza w codziennym życiu i internecie. Serowska zaczęła relacjonować wydarzenia z życia z Hakielem na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 40 tysięcy fanów. Jako celebrytka poczuła się jak ryba w wodzie i coraz częściej organizuje też serię pytań i odpowiedzi. Ostatnio jedno z pytań od internautów dotyczyło jej poglądów w temacie wspierania WOŚP. Zainteresowani dostali dość złożoną odpowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz komentuje związek Hakiela i Serowskiej. Wspomniała o dziecku

Dominika Serowska wypowiedziała się o WOŚP. Ta sprawa budzi jej wątpliwości

"Wspierasz WOŚP?" - brzmiało jedno z pytań. Serowska postanowiła nie odpowiadać wprost. "Niby spoko, ale ta sprawa jest niesmaczna" - napisała i opublikowała nagranie z jednego z wywiadów z Tede, który opowiadał o incydencie z fundacją Owsiaka. W 2009 roku przeznaczył na aukcję WOŚP swój samochód i miał zostać poproszony o zapłatę podatku dochodowego od wylicytowanej kwoty. - Gościu wylicytował samochód i na szczęście wylicytował, i nie mógł za niego zapłacić. Wylicytował go za 250 tys. złotych. Realna wartość rynkowa to wtedy jakieś 30 tys. złotych. (...) I uważajcie, co się dzieje. WOŚP przychodzi do mnie: Dzień dobry panie Jacku, tu ma pan podatek dochodowy, 19 procent od tej kwoty do zapłacenia. Chodziło o to, żebym zapłacił 50 tys. złotych, jeszcze dając samochód, więc powiedziałem: k***a, to się nie wydarzy. Nie ma mowy, na takie złodziejstwo się nie godzę - tłumaczył Tede na nagraniu zamieszczonym przez Serowską.

PRZECZYTAJ TEŻ: Orłoś podsumował TV Republikę po atakach na Owsiaka. Pisze o hańbie

galOtwórz galerię

Radosław Majdan broni Jerzego Owsiaka. Mocne słowa

Jerzy Owsiak od lat zmaga się z hejtem. Działacz charytatywny przyznał niedawno, że otrzymał groźby śmierci. Może jednak liczyć na wsparcie znanych gwiazd, w tym m.in. Radosława Majdana. - Nigdy nie rozumiem negatywnych emocji. Nigdy nie rozumiem, kiedy ludzie szczują na innych ludzi. Bardzo jest przykro, patrząc na to, co się działo w przestrzeni publicznej w ostatnich ośmiu latach. (...) Jak można kogoś takiego traktować w taki sposób, w jaki został ostatnio potraktowany? Nie mieści mi się to w głowie - powiedział Plejadzie.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!