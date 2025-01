Sandra Kubicka i Aleksander Baron niedawno powitali na świecie syna. Leonard urodził się przed planowanym terminem. Modelka szybko odnalazła się w roli matki i zaangażowała w rodzicielskie obowiązki. Celebrytka łączy karierę zawodową z macierzyństwem. Kubicka regularnie relacjonuje codzienność w mediach społecznościowych. Ostatnio przekazała fanom nieprzyjemną informację. Chodzi o włosy.

Sandra Kubicka pokazała, ile włosów jej wypadło po ciąży. To nie było dla niej łatwe doświadczenie

Sandra Kubicka przyznała na profilu na Instagramie, że ma problem z włosami. Warto dodać, że często kobietom po ciąży wypadają włosy przez hormony. Celebrytka nie ukrywała, że jest to dla niej bardzo trudne. "Codziennie wypadała mi garść włosów, a linia włosów bardzo widocznie mi się cofnęła, co wpłynęło na samoocenę. Niestety, po ciąży nie da się tego uniknąć, ale można potem sobie pomóc" - napisała w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcia, które znajdziecie w naszej galerii. Przyznała również, że robi wszystko, aby przywrócić włosom dawny wygląd. Korzysta głównie ze specjalnych produktów i regularnie robi masaż głowy. Obecnie czuje się już znacznie lepiej, ponieważ powoli wyrastają jej "baby hair", czyli nowe włosy. Oznacza to, że jej skóra głowy już się regeneruje. Warto podkreślić, że wypadanie włosów może być objawem wielu problemów ze zdrowiem. Warto zatem regularnie się badać i konsultować z lekarzami.

Sandra Kubicka ma problemy ze zdrowiem. Wszystko napisała w mediach społecznościowych

Sandra Kubicka niedawno podzieliła się z obserwatorami smutną informacją. Od jakiegoś czasu celebrytka ma problemy z barkiem. Intensywny ból sprawił, że nie mogła spać w nocy. Modelka w najbliższym czasie rozpocznie rehabilitację, ale niewykluczone, że dolegliwość będzie powracać. Wszystko wytłumaczyła na swoim instagramowym profilu. "Steryd podany, ale stan zapalny rozlał się po całym barku, więc czeka mnie rehabilitacja. Natomiast póki będę nosić Leosia, to będzie to wracać. Macierzyństwo..." - napisała Kubicka na InstaStories.

