Na siłowni nie ma obowiązującego dress code'u i do ćwiczeń powinniśmy ubierać się tak, aby było nam po prostu wygodnie. Niedawno okazało się, ze dla Anny Popek wygoda na siłowni oznacza wyciskanie siódmych potów w szpilkach, czym pochwaliła się na Instagramie. Nietypowe obuwie Popek nie umknęło uwadze jej fanów. "W adidasach nuda" - odpowiedziała na jeden z komentarzy. Choć może się to wydawać zabawne i nieszkodliwe, trener w rozmowie z Plotkiem zwraca uwagę, że ćwiczenie w butach na wysokim obcasie może negatywnie odbić się na naszym zdrowiu.

Anna Popek ćwiczy na siłowni i zapozowała w szpilkach. Trener gwiazd przypomina o stabilności

O komentarz w sprawie szpilek Anny Popek na siłowni zapytaliśmy trenera personalnego polskich i zagranicznych gwiazd Tadeusza Gauera, znanego na Instagramie jako gauer_fitness. Pod jego okiem formę szlifowały m.in. Julia Wieniawa i Roxie Węgiel. Ekspert mówi wprost, że wybór obuwia na siłowni jest niezwykle ważny i w żadnym razie nie powinniśmy tego bagatelizować. - Czy trenowanie w szpilkach jest okej? Przy treningu z obciążeniem może prowadzić do urazów kostek, kolan czy biodra, a w ekstremalnych przypadkach szczególnie w przysiadzie ze sztangą może zakończyć się tragedią - mówi nam. - Stabilność to podstawa w treningu siłowym - dodał ekspert.

Tadeusz Gauer zwrócił jednocześnie nagranie, na którym Anna Popek ćwiczy boso. Za ten wybór pochwalił prezenterkę. - To akurat jest bardzo dobre rozwiązanie - powiedział. Zaznaczył przy tym, że on sam woli trenować w butach na płaskiej podeszwie. - Sztywnych, bardziej zaawansowanych, przeznaczonych do tego typu treningu, a niekoniecznie w klasycznych butach do biegania, które często są bardzo niestabilne - przekazał ekspert w rozmowie z nami.

Annę Popek zachwala rezultaty ćwiczeń

Co skłoniło Annę Popek do regularnego odwiedzania siłowni? Jak przyznała, zapragnęła, aby dzięki ćwiczeniom mieć płaski brzuch. Prezenterka dodała, że odczuwa już inne pozytywne skutki aktywności. "Teraz, gdy ćwiczę już od jakiegoś czasu, pojawiły się inne odczucia związanie z treningiem - większa energia życiowa, lepsza kondycja, wiara w siebie. Narzucona sobie samej dyscyplina przynosi po jakimś czasie wielorakie owoce. Polecam!" - dodała na koniec Popek.

