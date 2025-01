Michał Chorosiński to aktor, którego widzowie oglądali m.in. w "M jak miłość", "Incydencie" oraz "Prawie Agaty". W 2022 roku został powołany przez Zarząd Województwa Łódzkiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Niektórzy plotkowali, że zdobył tę posadę dzięki politycznej karierze żony. Później został dyrektorem tej placówki. We wrześniu 2024 roku Michał Chorosiński poinformował o tym, że sam zrezygnował z posady. "Złożyłem wypowiedzenie, podałem się do dymisji pod koniec sierpnia i została ona przyjęta" - powiedział dla "Faktu". Jak się okazuje, teraz w placówce ma trwać kontrola.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Seniuk o karierze. Nie chce być babcią w kapciach

Michał Chorosiński zrezygnował z posady dyrektora. W instytucji ma trwać kontrola

Portal Onet przekazał informację o rzekomej "kontroli po Michale Chorosińskim", która ma trwać w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Wkrótce zostanie także powtórzony konkurs na dyrektora instytucji. "W instytucji, jak przekazują Onetowi lokalne władze, trwa kontrola. Ogłoszony konkurs, do którego przystąpiło pięć osób, w tym m.in. reżyser mierzący się z oskarżeniami o przemoc, pozostaje nierozstrzygnięty" - czytamy na stronie Onet. Obecnie Michał Chorosiński wrócił do pracy w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Niedawno wystąpił w spektaklu "Mayday".

PRZECZYTAJ TEŻ: Dominika Chorosińska z bananem na twarzy nadaje spod nowej siedziby TV Republika. Zobaczcie, co napisała

Michał Chorosiński mierzył się z krytyką. "Nie ma on odpowiednich kompetencji i doświadczenia"

Przypomnijmy, że kierownicze stanowisko Michała Chorosińskiego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi budziło ogromne kontrowersje. Mariusz Siudziński, który reprezentował związki zawodowe w instytucji, wyraził swoje niezadowolenie w rozmowie z portalem lodz.wyborcza.pl z 2022 roku. "Uważamy, że nie ma on odpowiednich kompetencji i doświadczenia w prowadzeniu instytucji ze 135-letnią tradycją. Powszechnie wiadomo, że Chorosiński pojawił się wśród propozycji dyrektorskich, bo jest mężem prominentnej posłanki PiS, Dominiki Figurskiej" - przekazał. W rozmowie z tym samym portalem anonimowi pracownicy Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi zarzucali Chorosińskiemu zbyt nerwowy charakter. Twierdzili, że "lepiej mu się nie narażać".

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!