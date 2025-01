Tatiana Okupnik ma obecnie wiele zajęć. Niedawno wystąpiła na "Sylwestrze z Dwójką", a obecnie widzowie mogą oglądać ją w roli jurorki w programie "The Voice Senior". - Staramy się jakoś pokierować tymi uczestnikami, ale niektórzy z nich naprawdę, naprawdę są tak zdolni i taka jest to wielka szkoda, że swoje marzenia musieli odłożyć z różnych względów - opowiadała o programie w rozmowie z "Super Expressem". Mimo napiętego grafiku Tatiana Okupnik znalazła czas na spotkanie i nagranie filmu ze znanym tiktokerem - Dominikiem Więckiem.

Tatiana Okupnik zaskoczyła internautów. "Ten sam przypadek co Ibisz"

Na opublikowanym nagraniu Tatiana Okupnik i Dominik Więcek nucili utwór "Do nieba, do piekła". Przy okazji wykorzystali tekst piosenki do dyskusji. Z humorem omawiali rzeczy, które ich zdaniem "powinny trafić do piekła". Do propozycji należały m.in. cukierki anyżowe. Filmik bardzo spodobał się internautom, którzy ruszyli z komentarzami. Chwalili Tatianę Okupnik. "Uwielbiam ją", "Tatiana to diva" - czytamy. Internauci zwrócili także uwagę na to, że mimo upływu czasu wokalistka nic się nie zmieniła i świetnie się prezentuje. Porównano ją nawet do Krzysztofa Ibisza, który od lat zasypywany jest komentarzami o młodym wyglądzie. "Przepiękna kobieta", "Tatiana ma ten sam przypadek co Ibisz. Jeszcze trochę i przyjdzie nakaz z gminy żeby dowód oddać" - napisali internauci w sekcji komentarzy.

Tatiana Okupnik prężnie działa w mediach. Co na to jej rodzina?

Tatiana Okupnik przez lata nie była obecna w przestrzeni medialnej. Teraz jednak wróciła do show-biznesu z przytupem. W wywiadzie dla PAP Life wokalistka opowiedziała o tym, jak na jej decyzję zareagowała rodzina. "Bardzo sobie cenię ten czas spędzony z dziećmi. Ale uważam, że takie 'odpępowienie' ich od mamy dobrze nam zrobi. W naszym domu mój powrót do pracy jest raczej tematem radosnym. No może nie zawsze dzieciaki są przeszczęśliwe, kiedy znowu wyjeżdżam, ale wiedzą, że jak wrócę, to będzie dużo czytania, przytulania, zabawy. Teraz ten wspólnie spędzony czas jest po prostu bardziej doceniamy" - powiedziała.