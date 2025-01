Wypowiedzi Edyty Górniak odbijają się szerokim echem w mediach. W 2022 roku wokalistka zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesję Q&A i opowiedziała o życiu na Ziemi. "Co do wcześniejszych wcieleń poprosiłam o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń. Na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym" - przekazała wówczas Edyta Górniak. Wypowiedź piosenkarki stała się hitem internetu, co zostało wykorzystane w nowej reklamie jednej z marek telefonii komórkowej.

Edyta Górniak zażartowała ze swojej wypowiedzi. "3000 lat czekałam"

Reklama z Edytą Górniak została opublikowana na tiktokowym profilu marki telefonii komórkowej i szybko zdobyła popularność wśród internautów. To efekt zabawnego tekstu, który padł z ust wokalistki na nagraniu. - 3000 lat czekałam na taką ofertę - mówiła Edyta Górniak, nawiązując do wypowiedzi z 2022 roku. Wysoki wynik oglądalności reklamy zachwycił wokalistkę, która opublikowała kulisy z planu na swoim instagramowym profilu. "Kilka tygodni temu poznałam mega kreatywny team, z którymi atmosfera spotkania była tak radosna, że aż trudno było nam się rozstać. Myślę, że mogę powiedzieć za nas wszystkich, że z radością połączyliśmy siły i pomnożyliśmy śmiech. Wynik tego spotkania to 13 mln odsłon na TikToku w ciągu jednej doby" - napisała Edyta Górniak.

Kto wymyślił reklamę z Edytą Górniak? "Obawiali się jej zaproponować..."

Osoba związana z produkcją reklamy porozmawiała z portalem "Super Express" i ujawniła kulisy powstania nagrania. "Producenci wpadli na pomysł, by wykorzystać słynny tekst Edyty Górniak w reklamie, ale obawiali się jej zaproponować scenariusz, który do niego nawiązuje. Nie wiedzieli, jak Edyta zareaguje na taki pomysł. Okazuje się, że uśmiała się i od razu zgodziła na zażartowanie z samej siebie" - przekazał informator portalowi. Co sądzicie o reklamie z Edytą Górniak? Dajcie znać w sondzie na dole strony.