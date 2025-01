Beata Tadla 8 stycznia zamieściła na InstaStories ważny wpis, w którym zdradziła, co myśli na temat skrajnie prawicowej TV Republika, w której pracują twarze związane z byłą, propagandową TVP. Dziennikarka zwróciła się do pracowników stacji Tomasza Sakiewicza.

Beata Tadla o TV Republika

W ostatnim czasie głośno jest o skandalicznych działaniach TV Republika, która bojkotuje Jerzego Owsiaka i jego działania związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która w tym roku zagra już po raz 33. Przypomnijmy, że obecnie organizacja zbiera środki na rozwój onkologii i hematologii dziecięcej. Stacja Sakiewicza wymyśliła akcję "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę", którą pochwaliła się na antenie. Działania TV Republika zdążył już ostro podsumować Donald Tusk. "Ruszyła akcja pisowskiej telewizji 'Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę'. Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja" - napisał premier na X.

Teraz głos w sprawie zabrała Beata Tadla. Dziennikarka zamieściła na InstaStories wymowny wpis na temat pracowników TV Republika. "Może jestem naiwna, ale wierzę, że nie wszyscy w tej Republice myślą tak samo..." - zaczęła. Dalsza część jej wpisu była dużo ostrzejsza. Tadla zaapelowała też do pracowników wspomnianej stacji, przypominając o moralności. "Odwagi! Kręgosłup ma się jeden. Serce też" - napisała, dodając hasztag "wspieram WOŚP".

Jerzy Owsiak mówi o szczuciu przez TV Republika

Wpis Beaty Tadli może być także odpowiedzią na jeden z najnowszych wpisów Jerzego Owsiaka. Przypomnijmy, że założyciel WOŚP 7 stycznia w mediach społecznościowych zdradził, że otrzymuje groźby śmierci. Jak twierdzi, czuje się zaszczuty m.in. przez TV Republika. "Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - 'Trzeba go zastrzelić, to c**j jeden'. I się rozłączył" - przytoczył szef WOŚP. "Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło" - dodał. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.