Krzysztof Stanowski odszedł z Kanału Sportowego w 2023 roku w atmosferze skandalu. Jak ustalił Plotek, kością niezgody między nim a kolegami z redakcji miała być... Natalia Janoszek. Stanowski udowadniał, że celebrytka miała zmyślić swoją karierę w Bollywood, a pozostali założyciele Kanału Sportowego w pewnym momencie uznali, że jego zachowanie jest nie tylko męczące, lecz także za daleko idące (więcej na ten temat TUTAJ). Podekscytowany medialnym zainteresowaniem Stanowski założył Kanał Zero, który ma ponad 1,3 miliona subskrybentów na serwisie YouTube. Niedawno portal Wirtualnemedia.pl podał, że projekt stracił redaktora naczelnego. Piotr Mieśnik po niecałych trzech miesiącach zrezygnował ze swojego stanowiska i ujawnił też powód tej decyzji. Wcześniej z Kanałem Zero rozstał się Tomasz Raczek, Monika Goździalska, Weronika Woszczek, Emilia Dulnik i Jan Lorenc. Na tym nie koniec.

Kolejne odejście z Kanału Zero. Kluczowy menedżer pożegnał się z projektem

Michał Pietrzykowski po niecałym roku pracy dla Kanału Zero poinformował o zawodowych zmianach. 31 grudnia 2024 roku opublikował w serwisie X wpis, w którym podziękował za współpracę. Jak przekazał portal Wirtualnemedia.pl: "Pietrzykowski był kluczowym pracownikiem analityczno-technicznym Kanału Zero. Odpowiadał m.in. za utrzymywanie kontaktów z opiekunem z platformy YouTube, za monetyzację, SEO kanału czy konsultowanie ramówki".

2024 był to rok przełomowy! Dołączyłem do Oficjalne Zero, zadebiutowałem podczas transmisji na żywo, zrobiłem pierwszą sondę uliczną oraz krótki materiał z powodzi. Opublikowałem ponad 2700 filmów, które wygenerowały blisko 430 mln wyświetleń! A co najważniejsze, poznałem fantastycznych ludzi. Dziękuję za wspólną podróż

- napisał Michał Pietrzykowski.

Pietrzykowski odszedł z Kanału Zero. Nowy pracodawca wydał oświadczenie

Portal Wirtualnemedia.pl doniósł, że Michał Pietrzykowski od stycznia powrócił na stanowisko head of YouTube do wcześniejszego pracodawcy, czyli Grupy ZPR Media. Pracował tam od marca 2023 roku do marca ub.r. Pojawiło się już oświadczenie w tej sprawie. "Michał kieruje zespołem, który zarządza 15 kanałami spółki, m.in. kanałami Grupy Super Express oraz Grupy Murator, Poradnik Zdrowie i M jak Mama. Jako Head of You Tube odpowiada za tworzenie konceptów kreatywnych, wprowadzanie nowych formatów wideo, dystrybucję i pozycjonowanie materiałów oraz analizę danych. Raportuje do Jędrzeja Nowaka, dyrektora audio-wideo w Grupie ZPR Media - można przeczytać w komunikacie. "Stale doskonalimy nasze produkcje wideo i poszerzamy naszą obecność na platformie YouTube. Michał wraca do nas bogatszy o nowe doświadczenia w zarządzaniu treściami i kanałami i pomoże nam w rozwoju naszej oferty" - poinformował Jędrzej Nowak.