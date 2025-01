Poruszający gest Andrzeja Piasecznego. Tak wsparł Beatę Kozidrak

Andrzej Piaseczny z okazji urodzin zorganizował koncert w katowickim Spodku. Na wydarzeniu mieliśmy również usłyszeć Beatę Kozidrak. Wokalistka zespołu "Bajm" ze względu na problemy zdrowotne zrezygnowała z występów i nie pojawiła się 6 stycznia na scenie obok Piasecznego. Piosenkarz nie zapomniał o koleżance po fachu. Tak ją uhonorował ze sceny.

Andrzej Piaseczny uhonorował Beatę Kozidrak. Zadedykował jej utwór

3 grudnia Beata Kozidrak przekazała, że nie zaśpiewa w sylwestrową noc. Wcześniej zapowiedziała, że nie wystąpi na kolędowaniu. Już wiadomo, że do marca 2025 roku nie pojawi się na scenie. Przez długi czas nie otrzymywaliśmy dobrych wieści o stanie piosenkarki. Na szczęście zmieniło się to 5 stycznia br., gdy na profilu na Instagramie gwiazdy pojawił się wpis. "Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za waszą miłość i wsparcie" - przekazała. Nie oznacza to jednak, że szybko wróci do koncertowania.

Kozidrak miała gościć na koncertach Andrzeja Piasecznego, lecz ze względu na problemy zdrowotne musiała zrezygnować również i z tych występów. Piosenkarz podczas występu 6 stycznia postanowił uhonorować wokalistkę. "Zróbcie to dla was, dla niej" - mówił ze sceny, zachęcając fanów do nagrywania i oznaczania gwiazdy w mediach społecznościowych. Piaseczny wykonał dla Kozidrak utwór "Taka Warszawa", a katowicki Spodek błyszczał od światła latarek fanów.

Córka Beaty Kozidrak zaapelowała do internautów

Katarzyna Pietras postanowiła, że z pomocą internautów wesprze mamę. Zaapelowała w sieci, by fani nagrywali swoje wersje piosenki "Biała armia". Córka Kozidrak planuje zmontować filmiki w jeden klip i wesprzeć mamę w trudnym czasie. W ten właśnie sposób solidarność z legendarną wokalistką wyrazili bliscy i znani artyści. Na nagraniu możemy zobaczyć m.in.: Igora Herbuta, Justynę Steczkowską, Andrzeja Piasecznego, Joanną Kołaczkowską, Grzegorza Skawińskiego oraz Kasię Moś.