Majka Jeżowska dała się poznać jako jedna z najbardziej barwnych postaci na polskiej scenie muzycznej. W branży rozrywkowej zaistniała głównie wesołymi piosenkami dla dzieci oraz kolorowymi stylizacjami. Jeszcze niedawno wraz z Michałem Danilczukiem podbijała parkiet "Tańca z gwiazdami". Choć gwiazda nie wygrała programu, przeżyła wyjątkowe doświadczenie. 31 grudnia 2024 roku Majka Jeżowska wystąpiła na "Sylwestrze z Dwójką". Był to jej powrót do Telewizji Polskiej. W rozmowie z Plotkiem zdradziła szczegóły.

Majka Jeżowska oceniła zmiany w Telewizji Polskiej. Nie szczędziła ostrych słów

W wywiadzie z Plotkiem Majka Jeżowska wypowiedziała się na temat wielkiej rewolucji w Telewizji Polskiej. Piosenkarka oceniła metamorfozę stacji. - Ja się nie interesuję polityką i nie interesuję się tym, co się dzieje w telewizji, czy w ogóle w polityce, dopóki jest dobrze, dopóki jest spokój na ulicach. I tylko tyle mogę powiedzieć. Ważne jest, że jest otwarcie na wszystkich - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Dodała, że cieszy się, że w TVP każdy może znaleźć dla siebie miejsce. - Kiedyś nie wszyscy mogli występować. Dzisiaj w TVP mamy całą gamę i całą listę nazwisk. Od starszego do młodszego pokolenia. I to jest właśnie fajne, tak powinno być - skwitowała w wywiadzie.

Majka Jeżowska o Telewizji Polskiej. Przez długi czas pojawiała się w Polsacie. Przyszedł czas na zmiany?

Majka Jeżowska w rozmowie z Plotkiem wyznała, dlaczego wróciła do Telewizji Polskiej. Przyznała, że przez jakiś czas było jej bliżej do Polsatu. Po zmianach otrzymała jednak propozycję od TVP. Była z tego powodu zadowolona. - Mnie się wydaje, że to było naturalne. Miałam koncert jubileuszowy podczas "Hit Festiwalu" w Sopocie, polsatowskim, potem byłam przez trzy miesiące w "Tańcu z gwiazdami". Trochę dużo mnie było w Polsacie. A w Telewizji Polskiej nie było mnie wiele, wiele lat. I czasy się zmieniły. Coraz częściej jestem w TVP. Zagrałam też kilka koncertów podczas trasy letniej TVP i "Lata z radiem". I myślę, że stąd się taka propozycja wzięła, no i cieszę się bardzo - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem.