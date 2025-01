Ostatnio w sieci pojawia się sporo doniesień na temat potencjalnego przejęcia TVN-u. Nie da się ukryć, że plotki budzą mieszane uczucia wśród widzów. Podczas ostatniego wydania "Faktów" Piotr Kraśko postanowił skupić się jednak na pozytywnych aspekcie. Prezenter podsumował osiągnięcia stacji. Z radością oznajmił, że "Fakty" cieszyły się ogromną popularnością. Przedstawił nawet wykresy porównawcze. - Grudzień to był kolejny miesiąc, gdy "Fakty TVN" były zdecydowanie najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce. I tak samo niezrównane w swojej kategorii było TVN24. 2024 rok był dla nas fantastyczny. "Fakty" bezapelacyjnie wygrały cały ten rok - podsumował Kraśko. W pewnej chwili padły słowa do współpracowników.

