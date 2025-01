Jakiś czas temu media obiegła informacja o problemach zdrowotnych Beaty Kozidrak. Piosenkarka odwołała koncerty aż do końca marca. "Po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba" - pisała na swoim profilu na Instagramie. Wygląda na to, że wokalistka powoli wraca do zdrowia. Na początku nowego roku Kozidrak opublikowała wpis, w którym przekazała, że dzięki wspaniałej opiece lekarskiej jest na dobrej drodze, żeby wrócić do formy. Wiele osób włączyło się w akcję, która ma na celu wsparcie wokalistki. Gwiazdy i fani śpiewają jeden z jej największych hitów - "Białą armię". Teraz podobne nagranie wrzuciła jej córka.

Zobacz wideo Filmowe historie z życia wzięte i Beata Kozidrak śpiewająca po włosku

Beata Kozidrak może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Córka włączyła się do akcji

Katarzyna Pietras postanowiła dać przykład pozostałym fanom i nagrała wiralowe wideo, na którym razem z rodziną i przyjaciółmi śpiewa "Białą armię". W ten sposób córka Kozidrak chciała okazać jeszcze więcej wsparcia swojej mamie. "Dziękuję całej kochanej rodzince i przyjaciołom za naszą 'Białą armię' w salonie. Kocham was" - mogliśmy przeczytać pod nagraniem. Wideo poruszyło obserwatorów Pietras i fanów Kozidrak. "Coś pięknego! Ta miłość....a my wszyscy czekamy z utęsknieniem", "Potężna królowa zawsze ma swoją Białą armię. Tęsknimy", "Pięknie to wszystko wyszło", "Coś pięknego! Dużo zdrówka dla mamy" - czytamy.

Krzysztof Cugowski zabrał głos w sprawie Beaty Kozidrak. "Wiem od dawna"

Jakiś czas temu wywiadu na temat zdrowia Beaty Kozidrak udzielił Krzysztof Cugowski, który zna piosenkarkę ponad 40 lat. "No, zdrowia, kurczę... Ja już wiem od dawna, co się dzieje. Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo! Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę, szczęścia!" - mówił w rozmowie z "Super Expressem". Wiele osób zastanawia się, na co może chorować Kozidrak. Niestety jak na razie ani wokalistka, ani jej bliscy nie ujawnili powodu hospitalizacji.