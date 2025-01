Jeden z dziennikarzy TVN właśnie poinformował, że po wielu latach współpracy rozstaje się ze stacją. Informacja o tej decyzji pojawiła się w opublikowanym przez niego wpisie na platformie X. Zapowiedział, co zamierza w najbliższym czasie zrobić i wygląda na to, że po latach współpracy rozliczy się ze swoim byłym pracodawcą.

REKLAMA

Zobacz wideo Senkara ma radę dla prowadzących "halo tu polsat"

Dziennikarz "Faktów" zapowiedział ujawnienie "mrocznych historii" stacji. Cezary Grochot odchodzi z TVN

Cezary Grochot poinformował za pośrednictwem platformy X, że nadszedł w jego życiu czas zmian. Dziennikarz przez 27 lat pracował dla "Faktów" TVN i na początku 2025 roku potwierdził, że zakończył współpracę ze stacją. Już w marcu ubiegłego roku media informowały, że materiały dziennikarza przestały pojawiać się w programie informacyjnym, ale tłumaczono to wówczas kwestią jego stanu zdrowia. Grochot podkreślił, że przez prawie trzy dekady pracy w "Faktach" był w samym centrum wydarzeń i bardzo wiele widział. Teraz zamierza podzielić się tą wiedzą. Już zapowiedział wyjawienie mrocznych tajemnic stacji. Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, w książce Grochota ma znaleźć się opis tego, jak od zaplecza wyglądała praca w stacji, w tym m.in. kulisy współpracy z byłymi szefami "Faktów", czyli Kamilem Durczokiem i Tomaszem Lisem. "Wszystkiego dobrego w 2025 roku! Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 zakończyłem współpracę z TVN. 27 lat. Sam nie wiem, kiedy to minęło" - zaczął dziennikarz. W dalszej części wpisu poinformował o swoich planach na najbliższą przyszłość.

Co dalej? Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami. Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania Faktów byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także z ostatnich lat. Więc tak. Chyba warto to wszystko opisać

- czytamy.

ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Woźniak-Starak nie do poznania. Przeszła "absolutną metamorfozę"

Cezary Grochot przez 27 lat współpracował ze stacją TVN. Był reporterem zagranicznym

Cezary Grochot związał się z redakcją "Faktów" w 1997 roku. Najpierw rozpoczął pracę w "Faktach Północ", a po czasie przeniósł się do Warszawy, gdzie został reporterem działu zagranicznego. Przez lata relacjonował wiele kluczowych wydarzeń, które miały miejsce za granicą. "Fakty" TVN to jeden z najpopularniejszych programów informacyjnych w kraju, więc Grochot z pewnością może liczyć na spore zainteresowanie materiałem, jaki ma zamiar przygotować. Bylibyście zainteresowani taką publikacją?