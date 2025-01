Ukochana Marcina Hakiela rozpoczęła rok od metamorfozy. "Na grubo"

Dominika Serowska ma za sobą emocjonujący rok. Do niedawna oczekiwała na przyjście na świat pierwszego dziecka. Nie ukrywała, że ciąża była dla niej ciężka - szczególnie jej końcówka. "Końcówka ciężka... do siódmego miesiąca było ok... Później kolka nerkowa, która trochę trwała. No i końcowe różne dolegliwości" - skarżyła się fanom. Teraz Romeo jest już na świecie, a aspirująca celebrytka nie ukrywa szczęścia. Nowy rok sprawił jednak, że postawiła na zmiany. Zdecydowała się przedłużyć włosy.

Ukochana Marcina Hakiela w nowej odsłonie. Tak rozpoczęła nowy rok

Dominika Serowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się chwilami z synem, a także odpowiada fanom na najbardziej palące ich pytania. Tym razem ukochana Marcina Hakiela zaskoczyła obserwatorów metamorfozą. Nowy rok rozpoczęła przytupem. Świeżo upieczona mama opublikowała post, w którym możemy zobaczyć ją w nowej fryzurze. "Witam w Nowym Roku! Idąc za hasłem nowy rok, nowa ja, swoją zmianę zaczęłam od włosów, a że lubię konkretne metamorfozy, to jak widzicie, jest na grubo… tzn. na długo. I nie, nie jest to pociążowy cud" - przekazała za pośrednictwem Instagrama. "Już nie mogę się doczekać, aż będę mogła wypróbować nowe fryzki, a na takiej długości mogę poszaleć. Stay tuned! (z ang. czekajcie na dalsze wieści - przyp. red.)" - napisała narzeczona Hakiela. Fani nie kryli zachwytu metamorfozą. "No pięknie", "Ślicznie!" - czytamy pod postem. Wielu pozostawiło pod wpisem emotki serduszek. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć metamorfozę Serowskiej.

Dominika Serowska ma dość pytań o imię syna? Tak odpowiedziała na jedno z nich

Syn Serowskiej i Hakiela wzbudza wiele emocji przede wszystkim przez nietypowe imię. Rodzice zdecydowali się nazwać go Romeo. Obserwatorzy często dopytują o tę kwestię i celebrytka ma już najwyraźniej tego dość. "Skąd imię Romeo?" - zapytał jeden z fanów. Ukochana tancerza w odpowiedzi wkleiła wycinek ze strony, na którym możemy przeczytać, że to "późnorzymskie imię męskie, oznaczające pierwotnie pielgrzyma zmierzającego do Rzymu".