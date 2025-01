Marianna Schreiber sylwestra spędziła u boku Przemysława Czarneckiego, czym od razu pochwaliła się w sieci. Celebrytka opublikowała serię romantycznych kadrów u boku ukochanego, w tym m.in. całus w policzek. Zdecydowała się także na odważną deklarację. Czyżby to zapowiedź zmian w nadchodzącym roku? "Przyszła Marianna Schreiber-Czarnecka życzy wam razem wspaniałego i udanego 2025 roku!" - napisała na Instagramie. Przemysław Czarnecki nie pozostał jej dłużny.

Rozanielony Przemysław Czarnecki wyznał miłość Mariannie Schreiber

Przemysław Czarnecki postanowił pożegnać stary rok odważnymi wyznaniami miłości. Były poseł Prawa i Sprawiedliwości tuż przed północą opublikował zdjęcie, które chwile wcześniej pojawiło się u jego nowej partnerki, gdzie Schreiber zapowiedziała dwuczłonowe nazwisko. Czarnecki zdecydował się publicznie wyznać ukochanej miłość.

To dzięki tobie dowiedziałem się, co to prawdziwa miłość i szczęście, Marianna

- napisał. Co na to Marianna Schreiber? "Dziękuję, że jesteś" - dodała rozczulona.

Burza w komentarzach pod zdjęciem Przemysława Czarneckiego. "Wstyd"

W sekcji komentarzy pojawiło się sporo negatywnych opinii. Internauci zwrócili uwagę, że Przemysław Czarnecki nadal jest żonaty, dlatego związek z Marianną Schreiber nie do końca zgadza się z wartościami partii, jaką reprezentował. "Wstyd pisać takie rzeczy, mając żonę i córkę. Rozumiem wasze szczęście, ale nie wolno ranić innych ludzi", "No super katolickie podejście! Wstyd!", "Konserwatyzm w wydaniu pisowskim" - czytamy w komentarzach. Co ciekawe, były partner Marianny Schreiber, z którym celebrytka nadal dzieli nazwisko, także pochwalił się w sieci swoją nową miłością i został równie mocno skrytykowany przez internautów. "Życzymy wam cudownego Nowego Roku 2025!! Magicznie" - napisał na Instagramie Łukasz Schreiber. Co o tym sądzicie, czy to słuszne uwagi?