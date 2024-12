Wściekły Daniel Martyniuk kręci aferę. Wyzywa kolegę ojca. "Frajerze..."

O Danielu Martyniuku jest ostatnio bardzo głośno. Wszystko przez filmik, w którym publicznie obraził ojca. -Cześć kochany tatusiu, życzę ci więcej takich, k***a, koleżków. Kocham cię tatusiu, pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko żeby twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. F**k you - mówił, wymachując przed kamerą środkowym palcem. Wygląda na to, że to nie koniec zamieszania wokół Daniela Martyniuka. Syn Zenka znów odpalił wrotki w sieci.

Daniel Martyniuk nie daje o sobie zapomnieć. Nazwał tiktokera "dziwolągiem"

Daniel Martyniuk opublikował na InstaStories emocjonalne nagranie. Zwrócił się do tiktokera o nicku @kolorek07. Wspomniany influencer dobrze zna się z Zenkiem. Wspólnie wrzucali treści do mediów społecznościowych. Ostatnio pokazywali nawet kulisy przygotowań do sylwestrowej nocy. Wściekły Daniel Martyniuk postanowił publicznie zwyzywać tiktokera i zaproponować mu walkę w oktagonie. - Słuchaj frajerze, jest taki układ. Bijesz się w jakiejś tej freak fightowej walce. Wygrywasz, przegrywasz. Dziewięć rund po trzy minuty. Jeśli przegrywasz, zabierasz się stąd, przepraszasz wszystkich i w**********z do tej swojej Anglii, tam, gdzie takich dziwolągów jak ty zbierają z tym czymś na łbie - powiedział Daniel Martyniuk. Kadr z nagrania syna wokalisty disco polo znajdziecie w galerii zdjęć.

Piosenkarz disco polo i jego żona nie mają najlepszych kontaktów z synową. Jakiś czas temu udzielili wywiadu, w którym opowiedzieli o trudnej sytuacji rodzinnej. - Obecna żona zabrania Danielowi, żeby on utrzymywał kontakty z tą pierwszą żoną, a tym bardziej ze swoją córką. (...) Faustyna jest w stanie błogosławionym, to ma swoje tam kaprysy i na razie jest zła. Może nie tyle na mnie, co na Danusię - powiedział Zenek Martyniuk w programie "halo tu polsat". Myślicie, że wkrótce atmosfera w rodzinie Martyniuków ulegnie poprawie?