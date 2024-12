Joanna Kurska mimo odejścia ze świata telewizji wciąż z zaangażowaniem śledzi pracę polskich mediów i nie kryje przy tym kąśliwych uwag. Na bieżąco komentuje m.in. zmiany prowadzących. Tym razem dała znać, która stacja przygotowała najlepszą, jej zdaniem, ofertę sylwestrową. Zdaniem Kurskiej na murowany sukces może liczyć TV Republika.

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan wraca do TVP

Joanna Kurska po sylwestrowym rozeznaniu. Chwali Polsat, ale to nie on jest faworytem

W tym roku w Polsacie wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel czy Zenek Martyniuk. Kurska zwróciła uwagę nie tylko na artystów toruńskiego widowiska, ale i na znanych prezenterów. Wyszczególniła jednego z nich. - Olek Sikora był jedną z naszych gwiazd! Młody, przystojny, z pięknym głosem i co najważniejsze przepiękną polszczyzną. Prowadził naszego "Sylwestra Marzeń", więc z ciekawością obejrzę sylwestra Polsatu i naszego Olka. (...) Widza nie oszukasz. Koncert sylwestrowy Polsatu na pewno będzie największym wydarzeniem, gwarantują to gwiazdy, które zostały zaproszone, prowadzący no i sam reżyser - przekazała dla Świata Gwiazd.

Nie wpłynęło to jednak znacząco na werdykt Joanny Kurskiej. W jej opinii TV Republika może wypaść najlepiej, a to ze względu na czerpanie wzorców z dawnej TVP. - W line-upie sylwestra Republiki nie ma ani jednego wykonawcy, którego nie byłoby wcześniej na naszym "Sylwestrze Marzeń", "Roztańczonym Narodowym" lub "Letniej Trasie Dwójki". I Telewizja Polska zawsze takim line-upem wygrywała. Widzę też sposób promocji sylwestra i budowania napięcia żywcem zdjęty z pomysłów męża i moich z TVP. (...) Każdy będzie chciał zobaczyć ofertę nowego sylwestrowego gracza. Więc każdy Republikę włączy, nawet ze zwykłej ciekawości, już nie mówiąc o widzach TVP, których osiem mln bawiło się przy "Sylwestrze Marzeń" przez lata. Jeśli zatem Republika przytrzyma tych widzów, skazana jest na olbrzymi sukces - stwierdziła Kurska.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Ogórek marzy, by zostać dyrektorką programową TVN. Kurska studzi jej zapał [PLOTEK EXCLUSIVE]

Joanna Kurska miała okazję współpracować z Dodą. Nie zawsze było lekko

Doda otwiera polsatowskiego sylwestra, z czego jest bardzo dumna. Wokalistka, jak się okazuje, jest ceniona przez Joannę Kurską, której przypadł do gustu jej hit "Nim zajdzie słońce". Przy okazji rozmowy o sylwestrze wspomniała o dawnych czasach. - Może z Dodą ze względu na jej ówczesnego męża, nie zawsze było mi po drodze, ale teraz piosenka ze Smolastym skradła moje serce, a wiadomo, że muzyka łączy. Na pewno zrobią wielki show, na który wszyscy czekają, bo będzie to ich pierwszy występ od pół roku - podsumowała Joanna Kurska.