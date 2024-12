Doda w święta pojechała do rodzinnego Ciechanowa, żeby ten wyjątkowy czas spędzić ze swoimi rodzicami. Przy wigilijnym stole założyła sweterek, który wcześniej sprezentowała jej mama Wanda. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu piosenkarka wyglądała niezwykle skromnie i elegancko. Dzień później postawiła na bardziej wyzywającą kreację.

Zobacz wideo Krupa skomentowała pojednanie Górniak i Dody. Mówi o wrogach

Stylista zachwycony świąteczną odsłoną Dody. "Nic dodać, nic ująć"

O świąteczną stylizację Dody zapytaliśmy modowego eksperta, stylistę fryzur i redaktora, Michała Musiała. W rozmowie z Plotkiem nie krył zachwytów. - Doda tym razem postawiła na ponadczasowe połączenie czerni i bieli, lecz ograła je w bardzo nowoczesny sposób. Sukienka z odważnym rozcięciem doskonale podkreśliła sylwetkę wokalistki. W zestawieniu z klasycznymi, czarnymi szpilkami prezentowała się naprawdę dobrze. Warto zwrócić uwagę także na dodatki - duże, złote kolczyki świetnie wpisały się w świąteczny klimat. Nie sposób oderwać wzroku także od fryzury Dody - mamy tu do czynienia z delikatnym upięciem, które przyozdobiła jasna kokarda. Nic dodać, nic ująć - całość jest doskonale wyważona i widać, że została przemyślana.

Doda deliberuje przy kominku. "Wejdź w ogień samopoznania"

Do serii zdjęć Rabczewska dodała także dość enigmatyczny opis. "W sercu doświadczenia jest ogień, który spala wszystko, co wiemy. I bardzo dobrze. Wejdź w ogień samopoznania. Nie spali cię, spali tylko to, czym nie jesteś. W ciemności najsilniejsze dusze nie szukają ognia - stają się nim" - napisała filozoficznie piosenkarka. Fani w komentarzach skupili się jednak bardziej na kwestiach wyglądu idolki. "Nie odkryję Ameryki, gdy napiszę, że wyglądasz jak miliard dolarów", "Przepięknie", "Widać i czuć twoją radość w sercu", "Nawet ogień z kominka nie jest tak gorący jak ty" - pisali w komentarzach.

Dodajmy, że fani wokalistki już wkrótce będą mieli okazję zobaczyć ją na sylwestrowej scenie. Gwiazda wystąpi w tym roku podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. Impreza będzie transmitowana przez Polsat.