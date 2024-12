Beata Kozidrak od lat intensywnie koncertowała. Ostatnio odwołano jej wystąpienia z powodu kłopotów artystki ze zdrowiem. "W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej 'Christmas Time' oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca" - napisano w oficjalnym oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Fani artystki są coraz bardziej zaniepokojeni, bo gwiazda, która dotychczas kontaktowała się z nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych, od jakiegoś czasu milczy. Córka artystki właśnie opublikowała w mediach społecznościowych kilka słów od siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Filmowe historie z życia wzięte i Beata Kozidrak śpiewająca po włosku

Córka Beaty Kozidrak opublikowała świąteczne życzenia. "Spokoju i ciszy"

Katarzyna Pietras to jedna z dwóch córek Beaty Kozidrak. Ich ojcem jest Andrzej Pietras, z którym wokalistka rozstała się w 2016 roku, po 37 latach związku. Mimo rozpadu relacji para wciąż razem pracuje. Starsza córka Kozidrak przyszła na świat na kilka dni przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego, 7 grudnia 1981 roku. Katarzyna odziedziczyła po mamie talent muzyczny. Swoje umiejętności szlifowała w chórkach Bajmu. Miała nawet swoje dwa zespoły Kashmir i Cates Like Candy. Córka Kozidrak z okazji świąt opublikowała na Instagramie krótkie życzenia. Zdjęcie opublikowane przez Katarzynę Pietras znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Życzę wam wszystkim spokoju i chwili ciszy. Żebyśmy przypomnieli sobie, co jest w życiu najważniejsze

- podkreśliła córka wokalistki.

ZOBACZ TEŻ: Daniel Olbrychski obrzucony inwektywami w tramwaju. Był w szoku

Krzysztof Cugowski komentuje stan zdrowia Beaty Kozidrak. "Wiem od dawna, co się dzieje"

Ostatnio głos w sprawie stanu zdrowia Beaty Kozidrak zabrał Krzysztof Cugowski, który tak samo jak ona wywodzi się z lubelskiej sceny muzycznej. W rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że martwi się o koleżankę z branży, ale nie chciał wyjawiać żadnych szczegółów. "Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje (...). Trzeba jej życzyć szczęścia i zdrowia, żeby do tego zdrowia wróciła, i żeby się to wszystko szczęśliwie skończyło" - podkreślił Cugowski.