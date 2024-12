Dudowie złożyli życzenia. Ekspert wylicza, co u pierwszej damy poszło nie tak

W sieci pojawiły się już życzenia prezydenckiej pary. W tym roku Andrzej Duda podziękował wszystkim tym, którzy pracują w okresie świątecznym. - Dzięki państwu Boże Narodzenie jest dla nas porą spokoju, bezpieczeństwa i wytchnienia. Kilka słów od siebie dorzuciła również Agata Duda. - Niech ta świąteczna atmosfera wzajemnej życzliwości i bliskości towarzyszy państwu przez cały rok. (...) Dobrego zdrowia, rodzinnego szczęścia, pokoju, bezpieczeństwa i dostatku - mogliśmy usłyszeć. Pierwsza dama na nagraniu wystąpiła w białym garniturze. Jak na tym wyszła?

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda zaliczył wpadkę. Wszystko się nagrało

Agata Duda w białym garniturze. Stylista ma jednak kilka uwag

O ocenę poprosiliśmy eksperta modowego i stylistę Michała Musiała. Według niego biały garnitur Agaty Dudy był strzałem w dziesiątkę. - Zarówno kolor, jak i fason okazały się bardzo trafione i zgodne z obecnymi tendencjami - zwrócił uwagę. Pierwsza dama wyszłaby jeszcze lepiej, gdyby zdecydowała się na małe zmiany w kwestii biżuterii. - Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby jednak zastąpienie biżuteryjnego topu bardziej minimalistycznym lub ponadczasową, popelinową koszulą - mówił. Niestety stylista nie był tak pochlebny w kwestii fryzury. - Po raz kolejny okazała się nietrafiona. Jest bardzo sztywna i bardziej przypomina hełm niż współczesne uczesanie. Brakuje lekkości i naturalności. Stylizacja Agaty Dudy miała potencjał, lecz dobiły ją szczegóły - podsumował. A co wy uważacie na ten temat? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Agata Duda organizuje konkurs. Hola, hola, rodacy. Trzeba spełnić dwa warunki

Agata Duda odwiedziła bohaterów powstania warszawskiego. Na życzeniach wypadła dużo lepiej

Pierwsza dama w okresie Bożego Narodzenia ma zdecydowanie więcej obowiązków. Agata Duda odwiedziła ostatnio bohaterów powstania warszawskiego. Na spotkaniu pojawiła się w czerwonej marynarce w szkocką kratkę. Stylista doszukał się rażących błędów. - Wzór i kolorystyka same w sobie nie są złe, lecz reszta totalnie poległa. Marynarka jest zbyt dopasowana. Nie wygląda to dobrze. (...) Chusta udająca naszyjnik to także niedobre posunięcie - bardziej nawiązuje do stylizowanych balów kostiumowych niż współczesnego wydarzenia - podsumował.