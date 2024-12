W TV Republika zapadła cisza. Życzenia Pietrzaka wprawiły Kowalskiego w osłupienie

Telewizja Republika powstała w 2011 roku, jednak popularność zyskała pod koniec 2023 roku. Stacja na co dzień skupia się na przekazywaniu wieści na tematy polityczne, społeczne i kulturowe na swój sposób. Nie da się ukryć, że charakteryzuje się konserwatywnymi i prawicowymi poglądami, co często widać w rozmowach z gośćmi. Ostatnio w programie "Bitwa polityczna", który jest prowadzony przez Michała Jelonka, wystąpili Janusz Kowalski i Jakub Pietrzak. Doszło do emocjonalnej wymiany zdań, która miała szokujące zakończenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Majka Jeżowska spędzi święta. To planuje przygotować

Jakub Pietrzak złożył życzenia świąteczne w TV Republika

"Bitwa polityczna" skupia się wokół konwersacji polityków z różnych partii. Janusz Kowalski i Jakub Pietrzak nie szczędzili sobie złośliwości. Prawdziwy szok nastąpił jednak na sam koniec rozmowy. Pietrzak zmienił ton głosu i złożył życzenia oglądającym. Poruszył jednak nietypową kwestię. - Państwu chciałbym życzyć zdrowych, dobrych, rodzinnych świąt. A tym z państwa, których dzieci są częścią społeczności LGBT, chciałbym przypomnieć, że najpiękniejszy prezent, jaki możecie państwo zrobić sobie, swojej rodzinie, swoim dzieciom, to zaprosić swoje dziecko z partnerem albo z partnerką. W takiej rodzinnej, serdecznej, otwartej atmosferze tworzą się więzi rodzinne i takich właśnie świąt państwu życzę – mówił bez wahania rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej. Janusz Kowalski, który ma konserwatywne poglądy, nie mógł w to uwierzyć. Jego mina pokazywała, że nie był zachwycony.

PRZECZYTAJ TEŻ: Metamorfoza Janusza Kowalskiego. Tak zmienia się jego twarz. Internauci wyłapali, że coś zniknęło

Jakub Pietrzak i Janusz Kowalski udzielili wywiadu w TV Republice. Padły mocne słowa

W programie "Bitwa polityczna" padły mocne słowa. W wywiadzie z Michałem Jelonkiem goście nie szczędzili sobie oskarżeń. Janusz Kowalski bez wahania krytykował politykę rządu. Pietrzak nie był mu dłużny. Postanowił wypowiedzieć się na temat Marcina Romanowskiego. - Jest oszustem, jest tchórzem, jest człowiekiem, który zapewniał, że nie będzie uciekał. Niestety, politycy Prawa i Sprawiedliwości grają chorobami, zasłabnięciami, gorszym stanem zdrowia, a jak przychodzi co do czego, uciekają za granicę - grzmiał w TV Republika. ZOBACZ TEŻ: Kowalski chciał być jak Bralczyk. Nie wyszło. Pokazał brak kultury. "Forma przemocy" [PLOTEK EXCLUSIVE]