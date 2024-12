Lekarka przestrzega przed nagraniem Halejcio. "Szkodliwe społecznie"

Klaudia Halejcio chciała w zabawny sposób zademonstrować, jak sięga po napój wysokoprocentowy. Najpierw widzimy celebrytkę sięgającą po ciężar, a następnie po kieliszek i butelkę wina. Nagranie zbulwersowało psychiatrkę Maję Herman, która nie popiera koncepcji z ostatniego nagrania.

Klaudia Halejcio na dywaniku u psychiatrki. "Nie ma zdrowej dawki alkoholu"

Psychiatrka postanowiła nagłośnić temat Halejcio na Instagramie. "Śmieszą mnie jej filmiki, z wyjątkiem tych, w których w sposób żartobliwy pokazuje i przez to normalizuje picie alkoholu. Normalizowanie alkoholu i romantyzowanie tego narkotyku jest bardzo niebezpieczne i szkodliwe społecznie" - zaznaczyła na wstępie. "Nie ma zdrowej dawki alkoholu – każda dawka alkoholu szkodzi. Jeśli musisz sięgnąć po alkohol, bo stresują cię święta, miałeś stresujący dzień albo czujesz potrzebę odurzenia się z jakiegokolwiek powodu, oznacza to, że Twoja zdolność do regulacji emocji wymaga 'wsparcia' substancji psychoaktywnych. To bardzo zła wiadomość i potencjalnie niebezpieczna sytuacja dla ciebie" - dodała ekspertka. Przestrzegła przed tym, aby zwracać uwagę na treści, jakie udostępniamy w sieci. Oglądają je nie tylko dorośli, ale i dzieci. Herman nie musiała długo czekać na odpowiedź gwiazdy.

Klaudia Halejcio odpowiada na krytykę rolki. "Wybrała pani moje nazwisko, bo ono po prostu dobrze się klika"

Aktorka postanowiła zamieścić komentarz pod apelem Herman. Stwierdziła, że jej filmik należy potraktować z przymrużeniem oka. "Życie jest wystarczająco poważne" - zaznaczyła Halejcio. Na tym nie poprzestała. Twierdzi, że psychiatrka żeruje na celebryckim wizerunku. "Rozumiem, że jestem osobą publiczną i że każdy temat można rozdmuchać, bo dobrze się klika. Tylko zastanawia mnie jedno – jeśli pani chciała zwrócić uwagę na problem nadużywania alkoholu, dlaczego nie stworzyła pani własnego materiału, własnej kampanii, w której spokojnie i merytorycznie wyjaśniłaby pani swoje stanowisko? Zamiast tego wybrała pani moje nazwisko, bo ono po prostu dobrze się klika i zasięg filmu wzrośnie" - stwierdziła.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.