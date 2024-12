Mija 18 lat, od kiedy film "Holiday" trafił do kin. Produkcja szybko stała się hitowa i do dziś jest uznawana za jedną z najlepszych bożonarodzeniowych komedii romantycznych. W filmie zagrały takie gwiazdy, jak: Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet oraz Jack Black. Serca widzów podbiła również Miffy Englefield, która wcieliła się w filmową córkę Jude'a Law - Sophie. Brytyjska aktorka bardzo zmieniła się od czasu występu w głośnej produkcji, która przyniosła jej rozpoznawalność. Sprawdziliśmy, co u niej słychać.

Zagrała córkę Jude'a Law w "Holiday". Tak dziś wygląda

Miffy Englefield miała tylko sześć lat, kiedy pojawiła się na planie "Holiday". I choć widzowie byli nią zachwyceni, a produkcja przyniosła jej rozgłos, Englefield nie zrobiła oszałamiającej kariery. Rok po premierze "Holiday" dostała epizodyczną rolę w serialu "The Whistleblowers". Później widzowie mogli zobaczyć ją jeszcze w takich produkcjach, jak: Beautiful Enough" oraz "Blue Yellow Green Dead". Dziś 25-latnia Englefield jest mamą i z dumą mówi o swojej czteroletniej już córce.

Jestem teraz mamą, mam trzylatkę. Czuję, że to największa zmiana. Mam fantastyczną córkę i jestem w bardzo, bardzo korzystnej sytuacji, że mogę zostać z nią w domu, dopóki nie zacznie chodzić do szkoły, a to naprawdę niedaleko. Kiedy sobie o tym przypomnę, czuję się bardzo, bardzo staro

- powiedziała aktorka jakiś czas temu w rozmowie z magazynem "People".

Obecnie Miffy Englefield jest również gwiazdą TikToka. Na platformie zgromadziła już niemal 75 tysięcy obserwatorów, a jej nagrania cieszą się dużą popularnością. 25-latka pokazuje na nich, jak wygląda jej życie prywatne, zamieszcza treści parentingowe i związane z modą.

Warto nadmienić, że Miffy Englefield stawia obecnie na wyrazisty wizerunek. Ma długie ciemne włosy z charakterystyczną grzywką i widać, że uwielbia mocne makijaże. W oczy rzuca się, że chętnie korzysta ze sztucznych rzęs. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Miffy Englefield zdradza, jak pracowało jej się na planie "Holiday"

Jakiś czas temu Englefield wróciła wspomnieniami do czasów, kiedy pracowała na planie "Holiday". Okazuje się, że ma sentyment do produkcji i jej gwiazd. - Obsada była niesamowita. To zabrzmi naprawdę banalnie, ale tak naprawdę nie mam wiele do powiedzenia, ponieważ wszyscy byli tacy uroczy. Ponieważ grałam jedną z córek Jude'a Law, to z nim spędzałam najwięcej czasu. Pamiętam, że był miły, cierpliwy i po prostu tak pomocny. Wiele się od niego nauczyłam - mówiła na jednym z tiktokowych nagrań.