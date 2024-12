Co z pogrzebem Eweliny Ślotały? Pojawił się problem

Śmierć Eweliny Ślotały była szokiem dla polskiego show-biznesu. Autorka głośnych "Żon Konstancina" i była partnerka Jakuba Rzeźniczaka zmarła w wieku 35 lat. Według wstępnych informacji, przekazanych przez mamę Ślotały, celebrytka zmarła w wyniku krwotoku wewnętrznego, który uszkodził jej serce. Przez kilka tygodnia miała przebywać w śpiączce, ale ostatecznie nie udało się jej wybudzić. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy odbędzie się pogrzeb Eweliny Ślotały. Głos w tej sprawie zabrała jej mama, a także Krzysztof Rutkowski.

Nowe informacje w sprawie pogrzebu Eweliny Ślotały

Rodzina Eweliny Ślotały musi się zmierzyć z trudnym zadaniem organizacji pogrzebu w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wanda Łysakowska, matka autorki, w rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła, że nie wszystkie formalności zostały jeszcze załatwione. - To ciężki dla mnie czas. To, co miałam do powiedzenia, powiedziałam Krzysztofowi Rutkowskiemu. Na razie nie wiadomo kiedy pogrzeb. Nie mam jednego zaświadczenia, które jest potrzebne - przekazała. Nieco więcej wyjawił Krzysztof Rutkowski, który już kilka lat temu współpracował z Eweliną Ślotałą. - Pogrzeb Eweliny najprawdopodobniej odbędzie się po świętach lub po Nowym Roku - powiedział detektyw bez licencji.

Mama Eweliny Ślotały nie widuje się z wnukiem. Myśli o założeniu sprawy w sądzie

Przypomnijmy, że kilka lat temu Ewelina Ślotała rozstała się z mężem, Marcinem Ślotałą. Wówczas w opiece nad małoletnim synem Martinem pomagała jej mama. Teraz Wanda Łysakowska może nie mieć prawa do kontaktu z wnukiem i wstępu do mieszkania zmarłej córki. Mama Ślotały wyraziła swoje zaniepokojenie w rozmowie z "Faktem". - Gdy Ewelinka trafiła do szpitala, jej synka od razu zabrał ojciec. Teraz nie pozwala mi się nawet z nim kontaktować. Pewnie będę musiała wystąpić do sądu o kontakty z wnukiem - przyznała Wanda Łysakowska.

Zrozpaczona matka celebrytki wyjawiła też, że Ślotała miała plany związane ze świętami Bożego Narodzenia. - Boże, miałyśmy tyle planów. Razem miałyśmy spędzić święta, piec ciastka, bo Ewelinka była świetną kucharką. Zrobiłyśmy już nawet świąteczne zakupy, razem jeszcze w listopadzie nakupiłyśmy tyle ozdób, a córka zdążyła przystroić i udekorować świątecznie dom - powiedziała w rozmowie z "Faktem".