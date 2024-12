Fagata, influencerka znana głównie z serwisu YouTube, wprowadziła się do nowego mieszkania. Stale relacjonuje swoje prywatne życie w mediach społecznościowych, więc i tym razem nie zrobiła wyjątku. Choć jeszcze nie wszystko w jej lokum jest urządzone i dopięte na ostatni guzik, postanowiła "oprowadzić" internetowych fanów po wnętrzach. Na TikToku pokazała m.in. łazienkę, gdzie panuje dość specyficzny klimat. Tym razem fani nie byli zachwyceni. Wszystko przez jeden szczegół.

Fagata pokazała fanom łazienkę. Okrzyknęli ją najbrzydszym wnętrzem

Fagata nie omieszkała opowiedzieć co nieco o szczegółach remontu łazienki. Sama wymyśliła, jak powinno wyglądać jej wymarzone wnętrze. Żeby to zrealizować, ściągnęła płytki aż z Meksyku. Tuż po wejściu do pomieszczenia w oczy rzuca się (dosłownie) bardzo intensywny kolor ścian - influencerka postawiła na mocną zieleń. W środku na jednej ze ścian znajduje się też wzorzysta tapeta ze złotym ornamentem. Uwagę zwraca także lampa przy lustrze w kolorze różowego szkła.

Moja łazienka ma taki klimat dżunglowy. Mamy drewno, mamy zielony i mamy różowy. Płytki są importowane z Meksyku, nie żartuję, one serio są z Meksyku

- powiedziała zadowolona na nagraniu. - Wymyśliłam sobie, że na każdych drzwiach będzie lustro, żeby powiększyć optycznie miejscówę. To mój pomysł! - dodała, mówiąc o całym mieszkaniu. Oglądający jednak nie podzielili jej entuzjazmu.

Fagata pochwaliła się nowym mieszkaniem. Fani surowo ocenili jej wybory. "Jak w PRL"

Jak na pomysły i inwencję twórczą influencerki zareagowali internauci? Wygląda na to, że gust Fagaty i jej estetyczne wybory ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. "Łazienka trochę jak z PRL", "Denerwuje mnie ten kolor płytek. Nie pasuje do tej tapety", "Za dużo dzieje się w tej łazience", "Mnie tylko zastanawia, kto kładł te kafelki zielone, przecież każda fuga leży inaczej" - czytamy. Pojawiły się także głosy wsparcia. Część internautów przyznała, że pomieszczenie jest oryginalne i pasuje do osobowości Fagaty. "Mieszkanie moim zdaniem wcale nie wygląda źle, kwestia gustu i preferencji" - podsumował jeden z internautów.