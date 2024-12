Klaudia Halejcio już od lat nie oszczędza na świątecznych dekoracjach i do ozdobienia swojej luksusowej willi zazwyczaj zatrudnia całą ekipę ekspertów. Celebrytka na spokojnie może konkurować z zagranicznymi gwiazdami pokroju sióstr Kardashian, które co roku w spektakularny sposób przyozdabiają swoje domy. W zeszłym roku celebrytka zdecydowała się na klasyczne świąteczne kolory, czyli czerwień, biel i zieleń. Halejcio właśnie pochwaliła się tegorocznymi dekoracjami. Jedno jest pewne - nie jest skromnie.

Zobacz wideo Klaudia Halejcio pokazuje salon w willi za dziewięć milionów

Klaudia Halejcio udekorowała dom na święta. Nie oszczędzała! "To już czas"

Klaudia Halejcio mieszka w słynnej willi, której wartość kiedyś wynosiła dziewięć milionów, więc jeśli chodzi o świąteczne dekoracje, to ma pole do popisu. W tym roku zdecydowała się na ozdoby w kolorze głębokiej zieleni i czerwieni. Trudno o bardziej świąteczne zestawienie. Najważniejszym elementem wystroju jest ogromna choinka, którą ozdobiono wielką czerwoną kokardą, sięgająca aż do ziemi. W salonie pojawiła się także świetlna kurtyna z lampek i czerwone bombki w rozmiarze XXL. Z kolei w ogrodzie umieszczono ogromne złote bombki i rzeźby reniferów w tym samym kolorze. Drzewa zostały rozświetlone przez tysiące lampek. Wygląda na to, że celebrytka musi przygotować się na całkiem spory rachunek za prąd, bo jeśli chodzi o świąteczne oświetlenie, to nie ma konkurencji. Jak wam się podoba finalny efekt?

To już czas

- napisała w opisie nagrania Klaudia Halejcio.

Fani zachwyceni dekoracjami świątecznymi Klaudii Halejcio. "Pięknie i magicznie"

W sekcji komentarzy odezwali się zachwyceni fani. Zgodnie stwierdzili, że w domu celebrytki zapanowała iście bajkowa i magiczna atmosfera, a największą szczęściarą z pewnością jest jej córka, bo dzieci najbardziej doceniają świąteczne dekoracje. "Jest przepięknie i bajkowo. Uwielbiam Boże Narodzenie. Gratuluje pomysłu", "Wow, jak pięknie i magicznie" - czytamy. W komentarzach nie zabrakło też akcentu humorystycznego. "Czekam na film 'Kiedy stary zobaczył rachunek za prąd z grudnia'" - podsumowała jedna z internautek.