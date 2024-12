6 grudnia media obiegła smutna informacja o śmierci Stanisława Tyma. Wiadomość o odejściu artysty pojawiła się m.in. na profilu Związku Artystów Scen Polskich na Facebooku. "Z wielkim smutkiem żegnamy naszego wspaniałego kolegę Stanisława Tyma - aktora, reżysera, satyryka, felietonistę... Jakże trafnie i przenikliwie oceniał otaczającą nas rzeczywistość. Odszedł niezastąpiony mistrz humoru i ciętej riposty. Żegnaj! Już nam ciebie brakuje" - czytamy w komunikacie. Aktor zmarł w wieku 87 lat. Chociaż przez ostatnie lata chorował i dużo czasu spędził w szpitalu, to wiadomość o jego śmierci zaskoczyła jego przyjaciół z branży i wiernych fanów. Już wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Stanisława Tyma. Jak się okazuje, ze względu na polskie prawo nie zostanie spełniona jego ostatnia wola.

Stanisław Tym chciał, aby jego prochy rozsypano na wsi. Polskie prawo tego zabrania

Stanisław Tym był bardzo blisko związany z małą wsią Zakąty na Suwalszczyźnie. Chociaż ze względu na stan zdrowia przez ostatnie lata był zmuszony pozostać w Warszawie, aby być blisko szpitali, to często dzwonił do swojej gosposi z prośbą, aby głaskała jego psy. "W ostatnim czasie Staszek nie pojawiał się już w Zakątach. Przez ostatnie dwa, może trzy lata, był bardzo schorowany i przywiązany do Warszawy i szpitali. Ale nigdy, przenigdy nie skarżył się ani nie opowiadał o chorobach. To był taki prawdziwy mężczyzna. Wrażliwy, ale twardy! Często dzwonił do nas, i chciał wiedzieć, co tu się dzieje. 'Umieram bez moich Zakątów' – powiedział kiedyś" - wspomniała jedna z sąsiadek aktora w rozmowie z "Super Expressem". Znajomi aktora wyjawili, że Tym chciał, aby po jego śmierci jego prochy zostały rozsypane wokół drzewa znajdującego się obok jego domu na wsi. Niestety, zgodnie z polskim prawem nie jest to możliwe. Urny zmarłych mogą być przechowywane wyłącznie na terenie cmentarzy.

Wyznaczono datę pogrzebu Stanisława Tyma

Stanisław Tym przez lata związany był zawodowo z "Polityką". Jak informuje magazyn, artysta zostanie pochowany na warszawskich Powązkach. Pogrzeb zaplanowano na 17 grudnia. Ceremonia pożegnalna odbędzie się o godzinie 11.

Pogrążeni w smutku Rodzina i Przyjaciele zawiadamiają, że pogrzeb Stanisława Tyma odbędzie się we wtorek 17 grudnia o godz. 11. na Powązkach Wojskowych

- czytamy w komunikacie.