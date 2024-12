Katarzyna Skrzynecka zaszalała. Zobaczcie, w jakim stanie są jej włosy

Katarzyna Skrzynecka już nieraz udowodniła, że lubi eksperymentować z wyglądem i modą. Aktorka zaskoczyła fanów nową fryzurą. Zdecydowała się na odważny krok - przefarbowała włosy na rudy kolor. To zdecydowana zmiana w jej dotychczasowym wyglądzie, który na przestrzeni lat niewiele się zmieniał. Od dawna aktorka była wierna blondowi.

Katarzyna Skrzynecka zmieniła fryzurę. Teraz jest ruda

Aktorka opublikowała zdjęcie po fryzjerskiej metamorfozie w mediach społecznościowych. Przy okazji zdradziła, że jest w trakcie nagrań nowych odcinków do serialu "Na dobre i na złe", gdzie wciela się w postać lekarki. Najwyraźniej jej przemiana to skutek zmiany wizerunku jej postaci. "Doktor Alina Fisher w nowej jesiennej odsłonie. W nowych odcinkach pojawi się ktoś z jej przeszłości w Klinice w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkała i pracowała przez 30 lat... Ktoś, na kogo czekała od wielu lat" - zapowiedziała tajemniczy wątek. Nowa fryzura Skrzyneckiej to odważny wybór, który z miejsca zwrócił uwagę jej fanów. Posypały się komplementy. "Wyjątkowo twarzowy kolor. Pasuje idealnie", "No widać, że ładnemu we wszystkim ładnie", "Idealnie dopasowany kolor. Super wybór" - czytamy w komentarzach na Instagramie. O opinię pokusiła się też Agnieszka Hekiert, trenerka śpiewu w "Twoja twarz brzmi znajomo", która zna się ze Skrzynecką od lat. "Ale ci dobrze w tych włosach" - napisała. A wy co sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony. A zdjęcia odmienionej aktorki znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Skrzynecka posądzana o nadużywanie filtrów. W końcu wytłumaczyła

Katarzyna Skrzynecka nie unika publikowania wspólnych zdjęć z rodziną w mediach społecznościowych. Na jej profilu można znaleźć fotografie z wakacji, czy wspólnych chwil z mężem i córkami. Fani natomiast wiele razy zwracali uwagę na to, że aktorka nadużywa upiększających filtrów. Często jej twarz wydaje się nadzwyczaj idealnie wygładzona, nawet na zdjęciach z nastoletnią córką. Co na to Skrzynecka? Nie ucięła tym dyskusji, lecz wytłumaczyła, że publikacja w sieci rządzi się swoimi prawami, a ona po prostu korzysta z ulepszeń techniki.