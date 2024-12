Maja Hyży chętnie relacjonuje radosne chwile z życia prywatnego, ale nie zapomina też o opowiadaniu o prawdziwej rzeczywistości, która bywa ciężka. Piosenkarka postanowiła pokazać się fanom po operacji biodra. Jak na razie uczy się chodzenia, o czym napisała w poście.

Zobacz wideo Hyży zabrała głos po operacji. Szczere wyznanie

Maja Hyży nadaje prosto ze szpitala. Chodzi z balkonikiem

"Wczoraj tańczyłam i skakałam - dzisiaj uczę się nowej rzeczywistości. Dam radę - bo kto, jak nie ja. Wrzucam ten filmik na pamiątkę dla siebie, bo kiedyś, mam nadzieję, będzie lepiej" - napisała wokalistka na Instagramie pod filmikiem, gdzie stawia kroki przy pomocy balkonika. Mimo trudów Hyży towarzyszy uśmiech. "I z tym uśmiechem cudnym oby do przodu", "Brawo Majeczko małymi kroczkami i do przodu", "Jakbym siebie widziała. Pierwsza operacja w sierpniu, a druga w październiku. Ach te biodra", "Dasz radę kochana, jesteś niesamowitą kobietą, silną i najlepszą mamą" - czytamy komentarze fanów Hyży. Co ciekawe, wśród nich znalazł się i Maciej Pela.

Dużo siły

- napisał tancerz, z którym wokalistka ma dobre relacje.

Maja Hyży przyzwyczaiła się do szpitala. Za nią siedem operacji

Piosenkarka chętnie opowiada o swoich problemach zdrowotnych na Instagramie. Dodaje otuchy tym, którzy zmagają się z podobnymi kłopotami. - Staram się w sumie nie myśleć o tym, bo wiem, co po tej operacji będzie dalej, jak moje życie będzie musiało się zmienić. Będę chodziła o kulach przez trzy miesiące. (...) - tak mówiła niedawno Jastrząb Post o operacji biodra. We wpisie na Instagramie ujawniła nieco więcej o swojej historii. "W moim 35-letnim życiu przeszłam już siedem operacji na biodra, o czym pewnie nie macie nawet pojęcia, ale to dobrze, bo nie potrzebuję użalania się nade mną" - zdradziła Hyży. W dalszej części wyznała, przez co naprawdę przechodziła w ostatnim czasie. "Ale tę [ operację - przyp. red.] wyjątkowo źle znoszę. Raczej jestem silną babką, ale z tą operacją i z tym bólem nie mam siły walczyć… Pionizacja moja trwała kilka sekund, bo ciało i głowa odmawia posłuszeństwa. W poniedziałek kolejne podejście" - napisała. Życzymy Hyży dużo siły!