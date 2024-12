Małgorzata Rozenek-Majdan ma pełen grafik nawet w weekendy. Razem z mężem udała się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ze względu na legendarne wyścigi Formuły 1, które dla znanego małżeństwa są świetną rozrywką. Co ciekawe, para poleciała do Abu Zabi klasą ekonomiczną. Na miejscu natomiast nie zabrakło luksów.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek uradowana powrotem syna. Co za miłość

Małgorzata Rozenek-Majdan zachwycona Formułą 1. Była też Chodakowska

Poza wspomnianymi wyścigami Majdanowie podziwiali bogaty Dubaj. - Boże, jak ja kocham ten Dubaj, kocham na maksa. Jest coś takiego tutaj, że to miejsce ma tak dobrą energię. (...) Wjeżdżasz do Dubaju i natychmiast włącza ci się odpoczywanie. No po prostu ja to kocham - mówiła Rozenek-Majdan na InstaStrories. Z kolei w Abu Zabi zachwycała się brytyjskim kierowcą Lewisem Hamiltonem, który w ostatnim wyścigu kończącym sezon zajął czwarte miejsce. Zanim jednak Rozenek-Majdan zaczęła śledzić wyścig, spędzała czas z Ewą Chodakowską. Radości nie było końca, co mogliśmy zaobserwować na wspólnych kadrach celebrytek. Rozenek-Majdan i znana trenerka postanowiły ubrać się na biało - pierwsza z nich postawiła na koszulową sukienkę, a druga na mini z gorsetową górą. Trzeba przyznać, że wyglądały niemalże identycznie. Myślicie, że to zbieg okoliczności? Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Fotografka wspomina dawną sesję z Rozenek i Majdanem "na bogato". Po latach znów burza

Małgorzata Rozenek-Majdan od dawna kumpluje się z Chodakowską. Stanęła w jej obronie

Celebrtyki świetnie się dogadują. Wiedzą, jak smakuje sukces oraz hejt, który dotyka je na co dzień. Chodakowska co pewien czas jest krytykowana za wybór życiowej drogi, w której nie ma miejsca na potomstwo. Rozenek-Majdan w rozmowie z nami omówiła ten wątek. - To są straszne słowa, które w ogóle nie powinny paść. Czytałam badania dotyczące alarmujących wyników dotyczących dzietności. Naprawdę ona spada w Polsce, jest coraz więcej kobiet, które świadomie rezygnują z macierzyństwa - powiedziała nam. - Duża część kobiet po prostu nie może zajść w ciążę. Bardzo wielu parom, które chciałby zostać rodzicami, warunki materialne uniemożliwiają takie odpowiedzialne rodzicielstwo. Myślę, że naprawdę nikt nie powinien formułować takich tez, ani formułować takich pytań, ani urządzać komuś życia. Każdy z nas najlepiej wie, jak chce żyć, każdy z nas świadomie podejmuje swoje wybory i myślę, że powinno się uszanować wolę wszystkich - dodała.