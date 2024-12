Edyta Olszówka przez lata zdobyła sympatię widzów, grając w tak popularnych serialach, jak: "Samo życie", "Przepis na życie", "Ojciec Mateusz" czy w filmie "Lejdis". Aktorka przez lata zmagała się jednak z chorobą alkoholową. W jednym z wywiadów wyznała, że udało jej się wyrwać ze szponów nałogu.

Zobacz wideo Śpiewak walczy z alkokorporacjami

Edyta Olszówka nadużywała alkoholu. Jedna z kobiet na ulicy zwyzywała ją od pijaczek

Przed laty w programie "Magiel towarzyski" Olszówka przyznała, że zdarzało jej się pić spore ilości alkoholu. Przez długi czas nie dopuszczała do siebie jednak myśli, że ma z tym problem. - Dopiero jak postronni ludzie zaczęli to zauważać, zrozumiałam, że mam poważny problem - powiedziała. Pewnego dnia Olszówka została zwyzywana od pijaczek przez przypadkową kobietę na ulicy. To dało jej do myślenia. - Stało się to podczas spaceru z psem. Jakaś pani zaczęła na mnie krzyczeć, że jestem z psem bez smyczy. Nagle uderzyła mnie tą smyczą w twarz i krzyknęła do mnie: Ty pijaczko! - wyjawiła gwiazda.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Edyta Olszówka wyjawia sekret życia prywatnego. To dlatego nie założyła rodziny

Olszówka pod wpływem alkoholu miała rzucić się na stewardessę w trakcie lotu

Głośno było w mediach też o incydencie w samolocie, do którego doszło, gdy Olszówka wracała z grupą znajomych z występów w Chicago. Aktorka miała rzucić się z pięściami na stewardessę, która odmówiła podania jej kolejnej lampki szampana podczas lotu. O tym zdarzeniu pisało w 2006 roku wiele tabloidów w Polsce. - Wpadła w szał, krzyczała i targała stewardesę za włosy - opowiadał w rozmowie z "Super Expressem" świadek zdarzenia.

Aktorce udało się wyrwać ze szponów nałogu

Po latach Olszówka wyznała, że to książka profesora Wiktora Osiatyńskiego "Alkoholizm. Grzech czy choroba" uratowała jej życie. Zdała sobie wówczas sprawę z tego, że sama przed sobą wypiera problem. - Wiedziałam, że za dużo piję. Zmroziła mnie książka profesora Osiatyńskiego. Zapamiętałam z niej, że alkoholik ostatni mówi o sobie, że nim jest - powiedziała w rozmowie z "Elle". Olszówce udało się jednak wyjść z nałogu. Od kilkunastu lat jest trzeźwa.

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.