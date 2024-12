Ida Nowakowska przez długi czas rozwijała się w TVP, ale wskutek zmiany rządu, po pięciu latach musiała pożegnać się z posadą w "Pytaniu na śniadanie". Szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości i przez jakiś czas przebywała w Paryżu i USA, ale powróciła już do Polski. Prezenterka jest w stałym kontakcie z fanami na Instagramie, gdzie zamieszcza kadry z życia prywatnego. Nie wszyscy wiedzą, że pochodzi z literackiego domu. Jest córką wybitnego pisarza, którego nazywano "następcą Hłaski". Ojciec nie zdecydował się na to, by poślubić jej matkę. Nowakowska podzieliła się wspomnieniami na jego temat.

Ida Nowakowska ukrywała, kim jest jej ociec. Nie zdecydował się na ślub z jej mamą

Ida Nowakowska jest córką pisarza Marka Nowakowskiego i Joanny Marii Żamojdo. Ojciec prezenterki zmarł 16 maja 2014 r. Został pochowany przy Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Ida z początku nie chciała o nim mówić. Jak wyjaśniła, nie czuła się godna, by wspominać o uznanym ojcu. - Uważam, że jeszcze nie jestem na tym poziomie intelektualnym, na którym powinnam się tym chwalić. Uważam, że jeszcze nie reprezentuję w najlepszym świetle intelektualnym swojego taty. Mój tata był najmądrzejszym człowiekiem, jakiego w życiu poznałam - mówiła prezenterka w programie Kuby Wojewódzkiego.

Wiele osób o tym nie wie, ale Marek Nowakowski nie poślubił matki Idy, pozostał w małżeństwie z adwokatką Jolantą Nowakowską. Mimo tego córka zawsze była dla niego najważniejsza i starał się spędzać z nią każdą wolną chwilę. Jednak ich relacja była wystawiona na próbę. Nowakowska mieszkała w USA, gdzie studiowała aktorstwo na Wydziale Teatru, Filmu i Telewizji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Jak podkreśliła, z dumą nosi nazwisko ojca. "Kiedy myślę o swoim tacie, nigdy nie mam momentu pustki, tylko jest pełnia, bo mój tata był wartościowym człowiekiem" - podkreśliła w rozmowie z Plejadą. Nie ukrywała, że dopiero z czasem zrozumiała niektóre decyzje ojca.

Czym jestem starsza, czym bardziej jestem dojrzałą osobą, tym bardziej go rozumiem, tym bardziej jest we mnie w jakimś sensie

- dodała prezenterka.

Przejmujące słowa Idy Nowakowskiej o ojcu

Ida Nowakowska w 2015 roku wyszła za mąż za Jacka Herndona, a sześć lat później została mamą. Ujawniła, że brak ojca jest dla niej szczególnie odczuwalny, gdy patrzy na swojego syna. "Bardzo mi go brakuje, gdy patrzę na mojego synka i wiem, że byłby bardzo dumny z tego, że ma takiego wnuczka. To wszystko tak brzmi smutno, ale jest to pozytywne - naprawdę wierzę w to, że się spotkamy i że on tam jest" - powiedziała Ida Nowakowska w wywiadzie dla Plejady.